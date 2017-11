Regionalsport See Ost Eschach wartet weiter auf den ersten Heimsieg

Fußball-Landesligist verliert auch gegen Schlusslicht TSG Ehingen mit 1:3. Zwei Freistoßtore brechen den Gastgebern das Genick.

Fußball-Landesliga: TSV Eschach – TSG Ehingen 1:3 (1:2). – (uam) Der TSV Eschach kann auf dem Kunstrasen in Oberzell auch gegen den bisherigen Tabellenletzten nicht gewinnen. Nachdem unter der Woche Nectad Fetic entlassen worden war, stand der Sportlicher Leiter Martin Blank als Interimscoach an der Seitenlinie.

Bei ungemütlichen Temperaturen erwischte der TSV einen Traumstart. Thomas Reutlinger fasste sich früh ein Herz und zog aus der zweiten Reihe ab. Bei seinem Schuss patzte Torhüter Philipp Steudle beim frühen 1:0 (2.). Ehingen zeigte sich keineswegs geschockt. Marian Degen glich mit einem sehenswerten Freistoß aus. In einer ereignisreichen Anfangsphase mussten beide Trainer früh wechseln. Sowohl Patrick Kapellen als auch Simon Müller verletzten sich. Der Gastgeber war die aktivere Mannschaft, dem Führungstreffer näher. Nach schönem Zuspiel von Benedikt Böning scheiterte Tobias Weiß am Gästetorhüter und Benedikt Böning mit seinem Nachschuss an der Oberkante der Latte. Besser machte es Degen auf der anderen Seite. Mit viel Gefühl im Fuß setzte er auch seinen zweiten Freistoß in die Maschen (28.). Die Freude hielt jedoch nicht lange. Nur eine Minute später dezimierten sich die Gäste selbst. Daniel Post stoppte Benedikt Böning mit unfairen Mitteln: Notbremse, Rot! Die Überzahl sorgte jedoch für einen Knick im Eschacher Spiel. Eschach hatte gegen die sehr kompakten Ehinger ab diesem Zeitpunkt wenig Mittel. Aufgrund der Verletzungen in der Anfangsphase hatte es die lange Nachspielzeit noch einmal in sich. Abwehrchef Michael Eitel holte sich innerhalb von nur einer Minute zwei Gelbe Karten ab. Erst konnte er den quirligen Paolo Soumpalas nur mit einem Foul stoppen. Kurz darauf fällte Eitel den zweiten Ehinger Unruheherd Narciso Filho. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Fäßler mit einem Distanzschuss den Ausgleich auf dem Fuß.

Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer das gleiche Bild. Ehingen machte geschickt die Räume eng und beschränkte sich aufs Kontern. Eschach vermisste schmerzlich seinen verletzten Spielgestalter Manuel Ruess. Quasi mit der ersten richtigen Chance erhöhte der überragende Paolo Soumpalas (60.)auf 3:1. Die Gäste spielten nun clever, hatten den TSV Eschach voll im Griff. Soumpalas, Filho und Raphael Ulrich hätten bei mehr Glück im Abschluss sogar auf 4:1 erhöhen können. In der Schlussphase schwanden bei dem Schlusslicht dann etwas die Kräfte. Eschach kam noch Chancen, die jedoch nicht mehr wirklich zwingend waren.

Beide Trainer waren sich nach dem Spiel einig. Die beiden Freistoßtore haben Eschach das Genick gebrochen und Ehingen auf die Siegerstraße gebracht. "Nach den ersten 20 Minuten haben wir Eschach besser in den Griff bekommen und letztlich verdient gewonnen", war Trainer Roland Schlecker zufrieden. Für Martin Blank ging das erste Spiel als Interimscoach in die Hose: "Nach gutem Beginn sind wir schnell dem Rückstand hinterher gelaufen und haben dann keine Mittel mehr gefunden." – Tore: 1:0 Fäßler (2.), 1:1 Degen (5.), 1:2 Degen (28.), 1:3 Soumpalas (60.). – Rot: Post (29./Notbremse), Gelb-Rot: Eitel (45./wiederholtes Foulspiel). – Schiedsrichter: Mack. – Zuschauer: 100.