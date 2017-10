Regionalsport See Ost Erstes Spiel, erster Sieg für die BG Bodensee

Regionalsport See Ost

BG Bodensee startet erfolgreich in die Bezirksliga. Basketballer besiegenHeidenheim mit 70:62.

Basketball-Bezirksliga: BG „The Pirates“ Bodensee – SG Heidenheim 70:62 (11:20, 24:28, 53:41). – Am Sonntag hatten die Pirates ihr erstes Heimspiel der Saison in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang. Und das wurde erfolgreich bestritten. Die Mannschaft war hoch motiviert, das Gelernte aus der intensiven Saisonvorbereitung umzusetzen. Spielertrainer Thomas Häuptle wies kurz vor dem Anpfiff noch einmal auf die Intensität der Defensive und den Spielaufbau hin.

Die Gastgeber starteten mit einer Mann-Verteidigung und Heidenheim konnte ein ums andere Mal zum Korb ziehen. Auf der anderen Seite taten sich die Basketballer aus Friedrichshafen und Tettnang schwer mit dem Punkten. Und so stand es am Ende des ersten Viertels 11:20.

Nach Umstellung auf eine Zone-Verteidigung kotrollierten die Basketballer vom Bodensee die gegnerischen Angriffe besser. In Kombination mit dem Pressing nach eigenem Korberfolg wurden die Heidenheimer zu einigen Ballverlusten gezwungen: Zur Halbzeit stand es 24:28.

Im dritten Viertel drehten die Pirates weiter auf, verteidigten aggressiv und punkteten erfolgreich. Die Gegner leisteten sich viele Fouls und mussten aufpassen, dass einige ihrer Spieler nicht auf der Bank Platz nehmen mussten. Nach dem dritten Viertel übernahmen die Hausherren die Führung mit 53:41. Auch die Pirates foulten viel und brachten den Gegner immer wieder an die Freiwurflinie. Im letzten Viertel startete Heidenheim eine kleine Aufholjagd, die den Sieg der Pirates jedoch nicht mehr gefährdete.

Das nächste Heimspiel der BG Bodensee findet am 15. Oktober gegen den TSV Wendlingen in der Sporthalle der Beruflichen Schulen in Friedrichshafen statt.

BG Bodensee: Häuptle (13 Punkte), Kübler (4), McDonald (9), Savas (5), Slansky (16), Streit, Voigt (8), Wagner (7), Walk (7), Zeller (1).