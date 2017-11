Regionalsport See Ost Erfolgsdruck ist jetzt wieder höher bei den Towerstars

Trainer Jiri Ehrenberger nimmt die Ravensburg Towerstars in Sachen Einstellung in die Pflicht. Zweikampfverhalten und taktische Disziplin im Fokus beim Eishockeyklub der DEL 2.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Bayreuth Tigers (heute, 20 Uhr, Eisstadjon). – Die größte Verärgerung über den Verlauf der Partie am Mittwochabend in Dresden war zwar verflogen, glücklich war Jiri Ehrenberger dennoch nicht mit seinem Team. „So leichtfertig dürfen wir zu diesem Zeitpunkt der Saison die Punkte nicht mehr herschenken“, haderte der Ravensburger Coach. Im schnellsten Teamsport der Welt kann zwar immer viel passieren, nach einem 3:0-Vorsprung aber mit nur einem mageren Punkt nach Hause fahren zu müssen, das war auch für Ehrenberger zu viel des Schlechten: „Egal wie es in einem Spiel steht – wenn ich zu wenig Einsatz in den Zweikämpfen bringe, kann das nur schiefgehen. Die Jungs haben sich von der eigenen Stärke blenden lassen.“

Ehrenberger denkt zudem über das Spiel gegen die Eislöwen hinaus. Ein Punkt aus zwei Spielen sei schlichtweg zu wenig, um sich an die Play-off-Zone heranzutasten. Auf zehn Zähler ist der Abstand zu Platz sechs angewachsen, dieser Trend muss gestoppt werden. Die Towerstars müssen noch mehr Erfolgsdruck aushalten. Der Gegner heute zählt auf dem Papier zwar zur Kategorie „machbar“, ein Selbstläufer wird das Spiel gegen die Tigers aber bestimmt nicht. Zumal die Oberfranken punktgleich mit den Towerstars auf Rang zehn stehen, Motivation kaum vermissen lassen werden.

Wie schwer es ist, gegen die Tigers zu spielen, bekam Ravensburg im Hinspiel zu spüren. Da lag das Team nach 57 Sekunden 0:2 zurück, am Ende hieß es 3:6. Ehrenberger macht seine taktische Ausrichtung gegen ein kampf- und defensivstarkes Bayreuth vor allem an der eigenen Einstellung fest. „Wenn wir das Spiel nicht realistisch angehen, sogar überheblich agieren, stehen wir auf verlorenem Posten“, mahnt er. Geduld und ein effektiver Abschluss werden besonders gefragt sein, Bayreuth hat mit Tomas Vosvrda einen der besten Torhüter der Liga.

Drei Punkte in eigener Halle wären für die Towerstars auch deshalb immens wichtig, da sie im Anschluss ein äußerst schweres Auswärtsprogramm haben. Am Sonntag fahren sie um 4.30 Uhr in der Früh nach Weißwasser an die polnische Staatsgrenze, am Dienstag steht in Bad Nauheim das Duell gegen einen ewigen Konkurrenten im Kampf um die Play-off-Plätz an. Um die körperliche Belastung möglichst im Rahmen zu halten, nicht zu viel Autobahnkilometer klotzen zu müssen, werden die Towerstars zwischen den Partien im Hotel übernachten. Für das straffe Programm mit drei weiteren Spielen in fünf Tagen stehen alle gesunden Spieler zur Verfügung. Ehrenberger kann die große Verantwortung also auf viele Schultern verteilen. Tickets fürs Heimspiel gegen Bayreuth gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Alle Spiele werden live auf www.sprade.tv übertragen.