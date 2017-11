Kraftdreikampf Erfolg für starke Männer

Kraftdreikämpfer Mark Traut und Markus Köberle vom VfB Friedrichshafen holen zwei Titel bei den Deutschen Meisterschaften

Das ist ein Riesenerfolg für die kleine, aber feine Abteilung Kraftdreikampf im VfB Friedrichshafen: Bei den Deutschen Meisterschaften in Chemnitz errangen Markus Köberle und Mark Traut die Goldmedaille.

Im Kraftdreikampf gibt es drei Disziplinen: Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Wie beim Gewichtheben hat jeder Athlet drei Versuche, um in den einzelnen Übungen seine Bestleistung zu erreichen. Dabei werden enorme Lasten gehoben. Der 23-jährige Mark Traut zeigte in Chemnitz einen blitzsauberen Wettkampf und schaffte 250 Kilo bei den Kniebeugen, 160 Kilo im Bankdrücken und ausgezeichnete 280 Kilo im Kreuzheben. Sein letzter Versuch mit 290 Kilo scheiterte wegen eines technischen Fehler nur knapp und hätte ihm die stolze Dreikampfleistung von 700 Kilo beschert. Doch auch mit 690 Kilo konnte er sich sehen lassen, denn sie reichten für den klaren Sieg in der Juniorenklasse bis 93 Kilo. Traut stammt aus Wangen und studiert an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit Fitnessökonomie. Bei Bodystreet in Friedrichshafen absolviert er derzeit den praktischen Teil seines Studiums.

Markus Köberle, 24 Jahre alt, startete bei den Aktiven in der Gewichtsklasse bis 74 Kilo. Der aus Untereschach stammende Soldat siegte sogar noch deutlicher als sein Teamkollege Mark Traut. Mit der Gesamtleistung von 612,5 Kilo hatte er 19,5 Kilo Vorsprung auf den nächsten Konkurrenten. Seine Einzelleistungen: Kniebeugen 215 kg, Bankdrücken 147,5 kg, Kreuzheben 250 kg.

Wenige Wochen vorher hatte er bei den Westeuropäischen Meisterschaften in Luxemburg mit dem Gewinn der Bronzemedaille sogar international geglänzt und wurde in den deutschen A-Kader berufen. Mit 267,5 Kilo im Kreuzheben und 630 Kilo im Dreikampf gelangen Köberle sogar Deutsche Rekorde.