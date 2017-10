Regionalsport See Ost Einstellung, nicht Aufstellung bringt's für den SV Oberteuringen

Der Oberteuringen trifft am Sonntag auf den SV Achberg. Die Karten sind in diesem Spieler der Fußball-Kreisliga-A, Staffel 2 klar verteilt.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2:SV Oberteuringen – SV Achberg (Sonntag, 15 Uhr). – Derzeit läuft es für den SV Oberteuringen nicht wirklich gut. Die Mannschaft von Furat Yenidogan kommt einfach nicht von den hinteren Tabellenrängen weg. In einer Kreisliga A, Staffel 2, in der sich die Mannschaften wie Sardinen in der Dose drängen. Einem Erfolgserlebnis ist meist der nächste Dämpfer gefolgt, manchmal auch deren zwei. Dennoch ist der Oberteuringer Trainer alles andere als geknickt. „Es macht immer noch Spaß“, sagt er mit Überzeugung in der Stimme, „mit dieser Mannschaft zu arbeiten.“

Für den schlechten Start gebe es – wie immer – nicht nur einen Grund. So hätte der SV Oberteuringen ein paar Spieler „verloren, die Landesligateams für sich gewonnen“ hätten. „Das tut uns weh“, nicht nur sportlich, auch menschlich. Und das sitze derzeit noch in den Köpfen seiner Fußballer. Außerdem sei es für einen SV Oberteuringen nicht so einfach, diese Abgänge adäquat zu ersetzen, mit jenen Klubs zu konkurieren, die mit Geld Spieler locken. Der SVO mache das nicht, weil: „Wenn das Geld nicht mehr fließt“, begründet Yenidogan, „das wär’s dann.“

Im Übrigen sei es ja nicht so, dass seine Elf miserablen Fußball spiele, fügt er an. Ihr Problem: „Nur die Ergebnisse sind nicht so, wie sie sein sollten.“ Da spiele sich viel im Kopf seiner Fußballer ab. Viel Arbeit, Mühe und Geduld sei noch aufzuwenden, „wir brauchen einen langen Atem.“ In einer Situation, die für Furat Yenidogan, immerhin seit viereinhalb Jahren SVO-Coach, „auch neu“ ist. Und was für die Mannschaft gelte, da lässt er keinen Zweifel aufkommen, das gelte auch für ihn: „Dazu lernen, Konsequenzen aus dem Erlebten ziehen, kühlen Kopf bewahren.“

Denn „spielerisch haben wir uns schon weiterentwickelt“, sagt Yenidogan, „wenngleich manches noch ziemlich holprig“ sei. Entscheidend ist aber für ihn „der mannschaftliche Zusammenhalt“, und der wäre absolut intakt. „Da ist keine Axt am Baum.“ Die Jungs sind willig „mit sehr viel Leben“, auch gegen ein Achberg, das am Sonntag natürlich klarer Favorit ist.

Mit „Leidenschaft, Mut und Willen“ soll die Mannschaft von Michael Riechel angegangen werden. Der Ausgang sei keinesfalls schon vor dem Anpfiff entschieden. Yenidogan: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“ Ein lohnendes Ziel habe seine Mannschaft ja, das antreiben müsste, sagt der Trainer: Der SVO spiele für einmal nicht um die „Goldene Ananas“, weil er mit dem Meisterschaftsrennen nichts zu tun hatte und habe. Den Klassenerhalt zu packen, das sei doch ein echt lohnendes Ziel, fährt Yenidogan fort. Auch und gerade gegen einen „guten“ SV Achberg mit den Goalgettern Pfersich und Goldbrunner, der „definitiv kein Aufbaugegner“ ist. Gegen den aber der SV Oberteuringen am Sonntag „die Chance hat, zu zeigen, was in ihm steckt“. Logisch, dass Trainer Furat Yenidogan und seine Mannen diese Herausforderung annehmen. Ganz nach dem Motto: Die Einstellung ist entscheidend, nicht die Aufstellung.