Regionalsport See Ost Eine lange Förderkette auf dem Weg zum Fußball-Profi

Weltmeister, U-21-Europameister, eine deutsche Nachwuchself gewinnt den Confed-Cup: Damit das in Zukunft so bleibt, wird beim DFB seit Jahren hart gearbeitet, gerade im Jugendbereich. Ein elementares Rädchen im Uhrwerk ist das Förderprogramm. Stützpunktkoordinator für Südwürttemberg, Thomas Sinz, soll dafür sorgen, dass kaum Talente verborgen bleiben. Trainer wie Michael Pelko, DFB-Stützpunktcoach in Wangen, steht mit zahlreichen Kollegen am Anfang der langen Förderkette.

Talentiert zu sein, ist von Vorteil. Ein wesentlicherer Punkt scheinen die Persönlichkeitsmerkmale, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen ein junger Mensch schon hat, wie er sich in bestimmten Situationen verhält auf dem Weg zum Fußballprofi. „Er muss Fähigkeiten haben, die andere nicht haben, sich von den anderen abheben“, erklärt der DFB-Funktionär. Diese Fähigkeiten müsse er abrufen können; müsse motiviert sein, sich stets zu verbessern; in der Lage sein, Anweisungen schnell zu verinnerlichen; sollte mit seinen Ohren an den Lippen des Trainers kleben. Trainingsfleiß sei Grundvoraussetzung. Extravaganzen haben keinen Platz. Der Zufall ist so weit wie möglich auszuschließen, weshalb der Fußball ab einem gewissen Niveau die quantitativen Wissenschaften nutzt. Dafür pflege man Kontakte zur Uni in Tübingen, so Sinz.

Ein weit verbreitetes Problem sucht nach Lösung: Soziologen wissen schon länger vom Phänomen, dass ältere Spieler eines Jahrgangs häufiger auf dem Plateau ankommen als jene, die erst in den letzten Monaten eines Jahrgangs geboren wurden. Man spricht vom relativen Altersaspekt. Das hat Konsequenzen. Zu viele Spieler gehen da noch verloren, weil ein paar Monaten bei Kindern einiges ausmacht. „Die Trainer müssen ein Gespür dafür bekommen, ob es sich um Qualität oder Biologie handelt, die den einen stärker erscheinen lässt“, fordert Sinz. Bevor es wissenschaftlich wird, sind die Trainer vor Ort erste Anlaufstelle.

Einer von ihnen ist Michael Pelko. „Wir haben die Spieler zwischen elf und 14 Jahren, D- und C-Jugend. Sie brächten ein hohes Maß an Disziplin und Ehrgeiz mit, begründet er seine große Freude an dieser Aufgabe. Einmal im Jahr findet ein Tag des Fußballtalents statt. Alle Vereine des Bezirks dürften bis zu vier Kinder schicken. 15 bis 20 würden von Pelko und seinen vier Mitstreitern ausgesucht, die für ein Jahr unter fachlicher Anleitung trainierten. „Anfangs werden die Kinder individuell geschult. Wir machen auch Koordinationsübungen und Technikschulung.“

Doch, so Sinz, gesichtet werde schon vorher, etwa bei der Bezirkshallenrunde. Da befinden sich die Spieler am Ende der E-Jugend. „Es gibt einmal in der Woche Stützpunkttraining und zweimal im Verein eine zusätzliche Einheit“, erklärt Sinz. Der Stützpunkt sei Instrument der Sichtung, mannschaftstaktische Schulung erhielten sie hauptsächlich in den Vereinen. „Am DFB-Stützpunkt tauschen sich Verband und Vereine zweimal im Jahr über den Leistungsstand der Spieler aus“, so Sinz.