Friedrichshafen Ein hoher Sieg für den VfB

Landesligist Friedrichshafen besiegt Berg mit 5:1. VfB-Spieler erbringen gute Leistung.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – TSV Berg 5:1 (3:1). – Der VfB Friedrichshafen hat seinen Gegner im Heimstadion mit einem deutlichen 5:1 nach Hause geschickt. Berg war in den ersten Spielminuten sehr aggressiv, viel Engagement im Zug Richtung VfB-Tor. Dann ein Fehler von Denis Nikic – Zuspiel in die Mitte in in der zehnten Minute und daraufhin eiskalt das 0:1 am 5-Meter. In Richtung Berger Tor war vom VfB nichts zu sehen, dieser war in der Abwehr beschäftigt. Jedoch setzte sich Stefan Abadzic in der 17. Minute rechts durch und erzielte mit seiner Flanke den Ausgleich zum 1:1.

Der VfB kam nun immer besser in das Spiel. In der 20. Minute eine hohe Flanke von Nico DiLeo und Sascha Hohmann war zur Stelle. Der Berger Torwart konnte den Ball nicht sauber klären und Hohmann erzielte in der 23. Minute mit Vorarbeit von Abadzic das 2:1. Der VfB attackierte nun mehr und mehr die Aktionen im Mittelfeld der Gäste. In der 30. Minute Freistoß für den TSV Berg, doch den Kopfball aus fünf Metern wehrte VfB-Torwart Philipp Meier mit einem tollen Reflex ab. Der TSV Berg operiert nun mit langen Bällen – für die VfB-Abwehr war das leicht auszurechnen. Zum 3:1 kam Eugen Strom in der 44. Minute im Strafraum an den Ball und unhaltbar landete er im langen Eck. Eine hochverdiente 3:1-Halbzeit-Führung.

Der TSV Berg wollte die zweite Halbzeit so aggressiv beginnen, wie zu Beginn des Spieles. Sie spielten jedoch nicht lange, dann ein flacher Schuss von Stefan Abadzic in den Strafraum und Sascha Hohmann traf nur die Latte. Der VfB wurde immer präsenter und hatte bereits an der Mittellinie die Aktionen der Gäste gestört. Dadurch bekamen die Berger immer mehr Probleme im Zusammenspiel. Sie konnten nur weiterhin mit langen Bällen die VfB-Abwehr in Schwierigkeiten bringen, was jedoch nicht gelang. Der VfB zog sich etwas zurück, setzte aber immer wieder Nadelstiche. In der 73. Minute kamen die Gäste zu ihrer ersten Torchance in dieser Halbzeit, doch selbst diese wurde kläglich vergeben. Zwei Minuten später trafen sie nur den Pfosten. Das 4:1 durch Eugen Strom, sein zweiter Treffer, war sehenswert. Die Berger enttäuschten mit ihrer Leistung weiterhin und auch die Auswechslung in der 80. Minute änderte am Spielverlauf nichts mehr. In der Schlussminute gab Sascha Hohmann drei Gegenspielern das Nachsehen und krönte mit seiner guten Leistung und seinem zweiten Treffer das 5:1.

VfB Friedrichshafen: Philipp Meier, Ralf Heimgartner, Michael Metzler, Ugur Tuncay, Eugen Strom, Nico Di Leo, Sascha Hohmann, Denis Nikic, Stefan Abadzic, David Schmitz, Joshua Merz.

TSV Berg: Tobias Ullrich, Heiko Wenzel, Christian Hepp, Dan Constantinescu, Andre Bauer, Andreas Frick, Nikolas Deutelmoser, Andreas Kalteis, Arne Kittel, David Brielmayer, Benjamin Mayer.

- Tore: 0:1 (10.) Nikolas Deutelmoser, 1:1 (17.) Stefan Abadzic, 2:1 (23.) Sascha Hohmann, 3:1 (44.) Eugen Strom, 4:1 (77.) Eugen Strom, 5:1 (88.) Sascha Hohmann.

– Schiedsrichter: Alexander Nipp. – Zuschauer: 305.