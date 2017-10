Regionalsport See Ost Ein ganz kniffliges Auswärtsspiel für die Ravensburg Towerstars

Die Ravensburg Towerstars treten am Freitag zu ihrem einzigen Spiel am Wochenende in Bad Tölz an. Das Team ist bis auf Stephan Vogt beim Aufsteiger in die Eishockey-DEL-2 wieder komplett.

Eishockey-DEL-2: Tölzer Löwen – Ravensburg Towerstars (heute, 20 Uhr, WEE-Arena, Bad Tölz). – Wie vergangene Woche bestreiten die Towerstars nur ein Spiel an diesem Wochenende. Der Gastgeber und Aufsteiger aus der Oberliga musste zu Beginn der DEL-2-Hauptrunde zwar noch Lehrgeld zahlen, arbeitete sich aber mehr und mehr an das Tempo heran und feierte Erfolge. Beispielsweise gewannen die Löwen die letzten drei Spiele in Folge, zwei davon in eigener Halle gegen Bayreuth und Weißwasser. Die Towerstars werden also auf einen Gegner treffen, der mit viel Schwung und der Euphorie des eigenen Publikums im Rücken auftreten wird.

Die Towerstars selbst hoffen, dass der Sieg in Dresden vergangenen Freitag eine Art Wende eingeleitet hat – sowohl mental, als auch bei den Ergebnissen. „Jedes Team hat im Saisonverlauf mal einen Durchhänger“, betonte Towerstars-Torhüter Jonas Langmann. „Natürlich zählen wir darauf, dass wir das jetzt hinter uns haben“, ergänzte der 25-jährige Goalie.

Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger will die Erfahrungen des Spiels in Dresden noch konkreter in die nächste Aufgabe mitnehmen. „Nur zwei Gegentreffer zu bekommen, ist eine sehr gute Basis des Erfolgs“, sagte Ehrenberger in der Pressekonferenz nach dem Training am Donnerstag. Hier wartete er mit einer erfreulichen Nachricht auf, die er in dieser Saison prinzipiell kein einziges Mal vermelden durfte. „Wir werden komplett antreten können“, betonte der Ravensburger Coach. Das bedeutet, dass bis auf den langzeitverletzten Stephan Vogt endlich auch wieder Mathieu Pompei ins Spielgeschehen eingreifen kann. Der strahlte regelrecht, als er nach dem Training vom Eis kam. „Alles perfekt, ich bin bereit“, sagte der smarte Kanadier. Auch David Zucker, den zuletzt noch der Adduktorenbereich plagte, hat keine Probleme mehr. Entgegen der Annahme, die beiden Rückkehrer würden mit Robin Just eine, anfangs der Saison so erfolgreiche, Sturmreihe bilden, hat Ehrenberger jetzt doch andere Pläne. Um nicht die gut funktionierenden Reihen aus dem Dresden-Spiel auseinanderreißen zu müssen, bilden Pompei und Zucker mit Jonas Schlenker eine neue Sturmreihe.

Insgesamt sollten die Towerstars personell gut aufgestellt sein. „Wir haben sieben Verteidiger und 13 Stürmer, mehr geht nicht“, betont Jiri Ehrenberger. Dementsprechend eindeutig ist auch die Vorgabe für das Spiel in Bad Tölz: „Mit diesem tiefen Kader können wir Gas gaben und uns dem Kampf stellen.“ Neben der defensiven Disziplin hofft der Trainer auch, dass die Chancenauswertung auf diesem Wege ebenfalls auf viele Schultern verteilt wird. Dabei soll möglichst oft das gegnerische Netz und nicht der mentale Auftritt der Mannschaft wackeln.