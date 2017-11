Regionalsport See Ost Ein ganz besonderes Spiel für Scott Michael Kevorken

Mittelblocker des VfB Friedrichshafen trifft am Samstag in der ZF-Arena auf seine ehemaligen Mannschaftskameraden und gewinnt 3:0 im DVV-Pokal gegen die SVG Lüneburg.

Volleyball-DVV-Pokal: Da steht er an der Auswechselbank nach dem Schlusspfiff. Um ihn herum Gewusel, ein Kommen und Gehen. Scott Kevorken kommt dabei kaum nach mit dem Autogramme schreiben auf Poster, Portraitkarten, weil er dabei immer wieder unterbrochen wird von Lüneburger Volleyballer. Die drücken den Kanadier, klatschen ihn ab, wünschen alles Gute. Das 3:0 vor 1700 Fans in der ZF-Arena und das insgesamt gesehen mühelose Weiterkommen ins Halbfinale des DVV-Pokals ist in diesem Moment erst mal weit weg.

„Das war schon ein ganz besonderes Spiel für mich“, sagt der Friedrichshafener Mittelblocker, nimmt den nächsten Stift in die Hand. Nicht so sehr deswegen, aber natürlich schon auch, weil der VfB Friedrichshafen nach diesem Erfolg „nur noch eine Partie bis zum Finale“ vor sich hat. Vielmehr weil er gegen seine „alte Mannschaft hat spielen“ dürfen. Da sind doch einige Gefühle beim 2,06 Meter großen Schrank aus den USA hochgekommen. „Ich habe drei Jahre dort gespielt“, sagt er, „und immer noch viele Freunde.“ Und es ist nicht zu übersehen, dass Scott Michael Kevorken ein beliebter Mannschaftskollege gewesen war in Lüneburg.

Aber „deshalb fühle ich mich jetzt nicht schlecht, dass wir meine ehemalige Mannschaft geschlagen haben.“ Persönliche Gefühle hätten auf dem Spielfeld nichts zu suchen, fügt der Mann aus Tarzana hinzu. In erster Linie ginge es ja wohl nur darum, den VfB bestens zu unterstützen. Das ist dem Mittelblocker aus Los Angeles durchaus geglückt, der beim 6:5 im zweiten Satz für Jakob Günthör eingewechselt worden war und bis zum letzten Ballwechsel Teil der Playing Seven geblieben ist.

Allerdings: Die Mittelblocker standen beim 25:21, 25:18 und 25:22 nicht so sehr im Mittelpunkt des Geschehens. „Die Schnellangriffe haben zu Beginn nicht so richtig geklappt“, kennt Trainer Vital Heynen einen Grund dafür. Der zweite: Die Außenangreifer David Sossenheimer und vor allem Athanasios Protopsaltis erledigten einen bärigen Job, Diagonalangreifer Bartlomiej Boladz sich im Verlauf des Duells immer mehr gesteigert. „Langweilig war mir aber deshalb nicht“, sagt der 26-jährige Kevorken. „Wir mussten gegen die Gummiwand Lüneburg geduldig bleiben, auf unsere Chancen warten.“ Das unerwartet mühsame 3:1 beim Bundesligaschlusslicht Solingen kurz zuvor sei da „gerade zur rechten Zeit“ gekommen. Und so rannten Scott Kevorken und seine Kollegen immer wieder von Neuem an, ließen sich nicht zu riskanten Manövern hinreißen, machten nicht zuletzt deshalb die entscheidenden Punkte und stehen nun verdient im Halbfinale des DVV-Pokals.

Nur noch ein Schritt vom Endspiel im März in Mannheim entfernt, hat der sympathische US-Amerikaner ein anderes Finale im Hinterkopf. „Damals standen wir in Halle gegen den VfB Friedrichshafen auf dem Feld. Ich erinnere mich nicht mehr ans Spiel selber“, sagt Kevorken, „aber das Ergebnis werde ich nie vergessen.“ In „gefühlten 40 Minuten“ habe Lüneburg verloren. Sollten er und sein neues Team im Halbfinale am 13. Dezember gegen Rhein-Main „das tun, was wir können“, spielt er wieder in Mannheim, wird sich danach aber auch an die Partie erinnern.