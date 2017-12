Regionalsport See Ost Ein einmaliges Kräftemessen für den SV Kehlen

Die C-Jugendfußballer des SV Kehlen haben sich beim MTU-Cup des VfB Friedrichshafen hervorragend präsentiert. Auch gegen die internationale Konkurrenz am Wochenende gezeigt, dass beim SVK guter Jugendfußball gespielt wird.

Juniorenfußball: Der Eindruck hat nicht getäuscht. Jener Anschein, den die jungen Spieler des SV Kehlen so kurz nach 14 Uhr am Samstagnachmittag vermittelten. Beim Gang auf die Tribünen der ZF-Arena, ihrem letzten übrigens. Nach mehr als sechs Stunden Nervosität, Träumen, Hoffen, Bangen, Jubeln und bis auf einmal stets dem Gegner gratulieren; nach fünf Mal sehr intensiven neun Minuten Fußball beim MTU-Cup des VfB Friedrichshafen.

„Es hat keine unglücklichen Gesichter bei uns gegeben“, sagt ein entspannter Michael Bodenmüller, nachdem seine C-Junioren sich in vier Partien gegen international sehr renommierte Kontrahenten ausgesprochen erfolgreich aus der Affäre gezogen haben. „Eine tolle Geschichte“, beschreibt der SVK-Coach die Einladung und den Auftritt bei einem Turnier, das schon als „Champions League für 15-jährige Nachwuchsfußballer“ bezeichnet worden ist. Entsprechend hochkarätig das Gros der Gegner für den Leistungsstaffel-Sieger im Bezirk Bodensee-Oberschwaben.

Da war zum einen Altinordu FK Izmir. „Vielleicht sind sie ja noch nicht ganz wach“, hatte Bodenmüller vor der Auftaktpartie am Samstagmorgen kurz vor 9 Uhr auf noch verschlafene Türken gehofft. Er musste aber schnell erkennen, dass die „hellwach“ waren, und „uns komplett überfahren“ haben. Das deutliche 1:5 führte nicht zum Zerfall der Mannschaft. Bodenmüller hatte seine Jungs und Chantal Ebinger ganz offensichtlich gut vorbereitet auf das, was das auf Bezirksebene so erfolgsverwöhnte Team auf dem internationalen Kunstrasen erleben würde. „Wir hatten einige Spieleröffnungen vorbereitet“, sagt Bodenmüller, „und die wurden teilweise sehr gut umgesetzt. “ Sowie der Respekt abgelegt war. Trotzdem musste der SVK eine Stunde später eine erneut deutliche Niederlage einstecken. Die fiel mit 0:7 gegen Chelsea FC, wenngleich standesgemäß gegen ein zu starkes Team von der britischen Insel, ebenfalls deutlich aus. Auch in dem Duell ging es „viel zu schnell“ (Bodenmüller) für die Kehlener. Umso erstaunlicher das Kräftemessen mit Titelverteidiger Eintracht Frankfurt. „Bis zwei Minuten vor Schluss haben wir das Unentschieden gehalten“, ist Michael Bodenmüller „stolz darauf, dass „wir einigermaßen mitgehalten“ haben, sogar die Chance hatten, „die Frankfurter stolpern zu lassen“. Das passierte nicht, weil einige SVK-Nachwuchsfußballer die Hessen das Wochenende über beherbergen, als gute Gastgeber deshalb auf eine Sensation verzichteten, auf der anderen Seite die Frankfurter als gute Gäste etwas langsamer gemacht hätten? Pure Spekulation. Tatsache: Der SV Kehlen hat sich beim 1:2 hervorragend in Szene gesetzt.

Und damit das Ziel erreicht, den SVK ordentlich zu vertreten. Auch das zweite wurde realisiert. „Wir sind nicht Gruppenletzter geworden“ lobt Bodenmüller seine Elf. Die hat das Lokalderby gegen die SG Langenargen/Eriskirch klar mit 3:1 gewonnen. Dass das letzte Turnierduell, das gegen den AC Mailand, 0:5 verloren wurde, schmälert das Glück und die Zufriedenheit von Trainer Michael Bodenmüller und seiner Mannschaft nicht.

Ihr Hochgefühl entstammt nicht nur einer sportlich ansprechenden Leistung. Es hat auch eine soziale Komponente. Die ist aus Bodenmüller-Sicht vielleicht noch viel wichtiger als das sportliche Abschneiden. „Ich bin froh“, verrät der Kehlener Coach, dass „wir es geschafft haben, jeden Kicker mindestens dreimal gegen die renommierten Kontrahenten aufs Feld zu schicken.“ Wohl wissend, dass die Ergebnisse in anderer Aufstellung weniger deutlich hätten ausfallen können beim großen Abenteuer MTU-Cup. Dass der SVK die Zwischenrunde am Sonntag erreichen würde, dieses Ziel hat sich – nicht verwunderlich – natürlich nicht erfüllt.

Dennoch: Ummittelbar nach dem letzten Schlusspfiff wurde jeder einzelne Kehlener Spieler vom Trainer abgeklatscht, „jedem zu seiner Leistung gratuliert“, die dem SV Kehlen Ehre gemacht hatte, Erinnerungsfotos geschossen und das Erlebte, „vielleicht mein erster und letzter MTU-Cup“, dachte nicht nur Michael Bodenmüller, mit einem Lächeln im Gesicht diskutiert, rekapituliert, oder cool kommentiert: „Ich habe gehalten, was zu halten war“, sagt Patrick Benz, der nur „Respekt, aber keine Angst“ vor den übermächtigen Gegnern hatte. „Pech, dass der abgefälschte Schuss zum 2:1 für Frankfurt geführt hat.“