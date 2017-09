Regionalsport See Ost Ein Pokal für den Bezirkspokal Bodensee

Reischmann Mode+Sport in Ravensburg sponsert ab sofort den Fußball-Bezirkspokal Bodensee. Das Achtelfinale findet am 3. Oktober statt.

Fußball: Vergangene Woche ist es zu einer bedeutenden Änderung im laufenden Pokalwettbewerb der Herren im Bezirk Bodensee gekommen. Nach intensiven Gesprächen präsentierte Bezirkspokalspielleiter Julian Herrmann im Rahmen der Schiedsrichterschulung der SRG Wangen die ab Kooperation zwischen dem Bezirk Bodensee und dem Unternehmen Reischmann Mode+Sport aus Ravensburg.

„Ein Sieg in einem Wettbewerb, der schon das Wort ‚Pokal‘ im Namen trägt, sollte mit einer Trophäe belohnt werden.“ Aus diesem Grunde hatte sich Herrmann zu Beginn der Saison auf die Suche gemacht und mit Reischmann einen Partner gefunden, bei dem Sport gelebt wird und Fußball im Mittelpunkt steht. Im Rahmen dieser Kooperation kommt es zur Umbenennung des Bezirkspokals in „Reischmann Bezirkspokal“. Darüber hinaus trägt Reischmann entscheidend dazu bei, die Attraktivität und Bekanntheit des Wettbewerbs zu steigern. Dieser bekommt nun einen Wanderpokal. Außerdem erhalten nicht nur beide Finalisten wertige Prämien, jeder Halbfinalteilnehmer wird belohnt.

Nicht nur die Vereine profitieren von dieser Neuerung. Bei den Verhandlungen war es sowohl Reischmann als auch dem Bezirk Bodensee wichtig, dass die Fans diese Aufwertung des Bezirkspokals erleben können. Daher hält Reischmann am Finaltag eine Überraschung für die Anhänger der Finalisten parat. Außerdem wird auch jener Verein, der das Endspiel ausrichtet, beispielsweise in der Vermarktung und am Eventstandort unterstützt. Herrmann beendete die Präsentation mit der Auslosung der Endrundenspiele. Dabei diente der neue Wanderpokal als Lostopf. Das Achtelfinale wird am 3. Oktober um 15 Uhr ausgetragen.

SV Wolfegg II – SGM TSV Aitrach/SV Tannheim (12.45)

TSV Bodnegg – VfB Friedrichshafen II

FC Wangen II – TSV Tettnang

SV Wolfegg – FC Isny

FC Scheidegg – SV Kressbronn

SV Blitzenreute – SV Haisterkirch

SV Mochenwangen – SV Baind

FG 2010 W/R/Z – SV Vogt