Kegeln Ein Fehlschub zuviel gegen Lonsee

Dramatik pur in der Bodenseesporthalle. Die Sportfreunde verpassen wegen eines Fehlschubs den Sieg über den Tabellenersten.

Das erste Paar trennte sich mit einem 1:1. Celestino Gutierrez hatte Dieter Annasensl 3:1 (560:537) besiegt, Dejan Lotina musste sich beim 2:2 (587:611) Andreas Jhle geschlagen geben. Zdravko Lotina verlor knapp gegen Stephan Jhle-Krausch (2:2; 575:587), aber Darko Lotina schlug Ulrich Fetzer klar mit 3:1 (629:550) und glich zum 2:2 aus. Auch das letzte Paar trennte sich mit einem 1:1. Nicolai Müller musste gegen den Tagesbesten, Denis Annasensl, 0:4 (584:653) sein Spiel abgeben. Die Sportfreunde gerieten wieder in Rückstand, hatten drei Kegel weniger getroffen. Also sollte Jörg Schnell unbedingt gegen Andreas Merz gewinnen, was ihm gelang beim 2:2 (544:541). Aber er hatte das Pech, mit dem letzten Schub den Siegkegel zu treffen. Damit verpassten die Sportfreunde die Ablösung des Spitzenreiters.

Regionalliga: KSV Baienfurt – Spfrde Friedrichshafen II 1:7 (3165:3277).

Markus Hofmann musste seinen Punkt Hermann Kostolnik (1:3; 529:549) überlassen. Doch Michael Weber ließ Adrian Fimpel keine Chance und gewann klar mit 3:1 (593:551). Sasa Jlic besiegte Roland Tagliaferri beim 2:2 (519:517) knapp, Vukasin Colovic gewann 3:1 (555:529) gegen den ehemaligen Sportfreunde-Kegler Richard Ballauer und Celestino Gutierrez sowie Michael Weiß schlugen Stefan Kranjec (4:0; 562:516) und Walter Mattheis (3:1; 519:503). Das Plus an mehr Kegeln führte zum klaren 7:1. Damit stehen die Friedrichshafener auf Rang zwei.

3. Bezirksliga: KSC Hattenburg II – Spfrde Friedrichshafen III 2:6 (2977:3009).

Die dritte Mannschaft gewinnt zur Überraschung beim Tabellenersten und zieht nach Punkten gleich mit Hattenburg II. Florian Schmid gewann knapp gegen Felix Pfeiffer (2,5:1,5; 486:480). Doch Zeljko Karlicic verlor trotz mehr Kegel 1:3 (520:516) gegen Tim Binanzer wegen eines Gewinnsatzes weniger. Milan Savic erwischte einen schwachen Tag, verlor klar gegen Jan Schuler (1:3; 458:544). Aber Slobodan Vukovic gewann 3:1 (491:469) gegen Roland Fucker, Damjan Markovic besiegte Raphael Dolderer 3,5:0,5 (505:479), Markus Hofmann Rolf Ludescher mit 3:1 (549:489) zum 6:2.

Gemischte Liga: KSC Biberach – Spfrde Friedrichshafen 4:2 (1819:1816).

Drei Kegel fehlten zum Unentschieden. Die Ergebnisse: Florian Schmid – Hermine Koch 3:1 (465:454), Anton Schmid – Elvira Jähne 1:3 (414:440), Stefan Schmid – Melanie Potthast 3:1 (523:444), Nada Lotina – Elisabeth Angele 0:4 (414:481).