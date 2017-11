Regionalsport See Ost Eigengewächse des VfB Friedrichshafen überraschen

Beim Degen-Zeppelinturnier des VfB Friedrichshafen haben sie sehr gute Leistungen geboten. Hohes Niveau bei den mehr als 300 U-17-Degenfechtern.

Fechten: Das 39. Zeppelindegenturnier in Friedrichshafen war in diesem Jahr ein wahres Mammutturnier. 307 U-17-Degenfechterinnen und -fechter haben ihre Klingen in drei Sporthallen gekreuzt. Bei den Jungs am Samstag gewann Maximilian Kämereit (TSV Bayer Leverkusen), bei den Mädchen am Sonntag ging Elena Kirschner (FZ Solingen) als Siegerin von der Fechtbahn.

Zum ersten Mal in der langen Tradition des internationalen Zeppelinturniers durfte die Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen gleich zwei nationale Ranglistenturniere an einem Tag ausrichten. Leider war bei den jungen Damen keine Fechterin des VfB am Start. Bei den Jungs stellten sich Cornelius Kuhlmann und Mattis Siegel den Konkurrenten aus ganz Deutschland und acht weiteren Nationen.

Cornelius tat sein Bestes in der Vorrunde, in der seine Gegner allesamt älter und größer waren als er. Ist er mit seinen 13 Jahren doch eigentlich noch eine Altersklasse tiefer beheimatet. Cornelius Kuhlmann überraschte aber Gegner und eigene Betreuer mit couragierten Aktionen und schönen Treffern. Allein ein Sieg wollte ihm nicht gelingen, sodass er die Zwischenrunde nicht erreichte und damit den 168. Endrang im 181 Fechter starken Feld belegte.

Mattis Siegl gelang nicht nur der Aufstieg in die Zwischenrunde. Durch tolle Gefechtsführung schaffte er sogar den Aufstieg in die K.-o.-Runden. Leider musste Mattis sich hier mit Tassilo Ixkes (Frankfurter TV) messen. Trotz lange ausgeglichenem Kampf konnte sich der Friedrichshafener Nachwuchsfechter am Ende nicht durchsetzen und verlor das Duell mit 9:15. Das selbst gesetzte Mindestziel der Zwischenrunde gelang zwar, die Wunschplatzierung eines zweistelligen Ranges misslang mit dem 104. Platz jedoch denkbar knapp.

Bei den jungen Männern gewann Maximilian Kämereit im Finale gegen Max Weise (TSG Reutlingen) und holte sich neben Ehre und Pokal auch noch 16 Punkte, die ihn auf den dritten Platz der deutschen Rangliste katapultiert haben.

Bei den Mädchen zeigte sich recht früh im Turnier, dass hier die Leistungsfähigkeit des Feldes recht ausgeglichen ist. Am Ende gewann Elena Kirschner den Wettbewerb, in dem sie lediglich in der Vorrunde eine Niederlage hinnehmen musste. Die junge Solingerin gewann das Finale gegen Kathrin Meissner (FC Kassel) klar mit 15:8 und übernahm damit die Führung in der deutschen U-17-Rangliste.

Das nächste internationale Zeppelinturnier, die dann 40. Auflage, findet erst im Spätherbst 2019 statt, da im nächsten Jahr in Bonn um diese Punkte gefochten wird. Das Team der Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen um Abteilungsleiter Thomas Heilmann und Sportwartin Britta Amann kann sich aber nur kurz ausruhen, stehen doch im Frühjahr die Internationalen Bodenseemeisterschaften an, bei denen auch mit rund 100 Teilnehmern zu rechnen ist.