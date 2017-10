Regionalsport See Ost ESC Langenargen steigt wieder auf

Im Eisstadion von Bietigheim-Bissingen wurde die 2. Bundesliga Südwest ausgespielt. In einem spannenden Wettkampf behielten die Nachwuchsschützen des ESC Langenargen die Nerven und sicherten sich am Ende verdient den Meistertitel und damit den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga.

Eisstockschießen: (bm) Im Eisstadion von Bietigheim-Bissingen wurde die 2. Bundesliga Südwest ausgespielt. In einem spannenden Wettkampf behielten die Nachwuchsschützen desESC Langenargen die Nerven und sicherten sich am Ende verdient den Meistertitel und damit den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga.

Philipp Fritsch, Christian Späthe, Elias Raich, Jakob Lamm und Trainer Roland Götze waren als letztjähriger Absteiger aus der 1. Bundesliga zwar im Favoritenkreis, aber mit dem ESC Stuttgart-Vaihingen, TV Ebhausen und VfL Munderkingen waren drei starke Konkurrenten am Start, die ebenfalls alle ganz oben stehen wollten.

Nachdem die junge ESC-Truppe im ersten Spiel ihre Vereinskameraden des ESC Langenargen II deutlich schlagen konnte, kam mit Stuttgart-Vaihingen gleich der erste dicke Brocken. Nach drei Kehren und einem 0:17-Rückstand schien das Spiel bereits zugunsten von Stuttgart entschieden zu sein. DerESC kämpfte sich aber noch einmal heran und verspielte beim 15:17 am Ende sogar noch den Ausgleich. Das war zwar ärgerlich, aber schien die jungen Stockschützen vom See nicht sonderlich aus der Ruhe zu bringen. Mit 23:5, 16:8 und 33:0 schickten sie Ebhausen, Eiswiese und Mannheim mit klaren Siegen vom Eis und polierten ihre Stockquote damit mächtig auf. Genau diese Stockquote war es auch, die letztendlich die Meisterschaft entschieden hatte.

Der ESC (Quote 2,2) war nach dem letzten Spiel und der Niederlage gegen Munderkingen punktgleich mit dem Überraschungsteam DEG Eiswiese (Quote 1,4) und dem Mitfavoriten aus Stuttgart-Vaihingen (Quote 1,2), durfte aber dank der besten Stockquote die Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Bundesliga bejubeln.

Der ESC Langenargen II mit Micki Fuchs, Joe Beck, Lothar Frick und Lothar Nepomuck erreichte in Bietigheim-Bissingen Rang fünf.