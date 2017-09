Regionalsport See Ost Dreifachsieg für Seerose-Mountainbiker

Thalia Möller, Frank Ammann und und Lukas Jäger ganz oben auf dem Podest. Der RSV Seerose Friedrichshafen hat beim MTB-Challenge in Illmensee erstmals auch Jugendfahrer im Rennbetrieb eingesetzt.

Mountainbike: Mit acht Fahrern nahm der RSV Seerose Friedrichshafen am MTB-Challenge in Illmensee teil. Bei dieser größten MTB-Veranstaltung in der Region gelang drei RSV-Startern der Sprung auf den obersten Platz des Podiums.

In der Kurzdistanz war ein 15 Kilometer langer Kurs drei mal zu durchfahren. Die kurzen, aber anspruchsvollen Steilstücke der Rundstrecke stellten die größte Herausforderung dar. Unter den 98 Startern auch das sechsköpfiges RSV-Team, das dem Rennen seinen Stempel aufdrücken sollte. Von Stützpunkttrainer Frank Ammann perfekt eingestellt, zeigte sich ein harmonisches Team, das nichts dem Zufall überließ. Ein überragendes Rennen fuhr Juniorin Thalia Möller, die auf Gesamtplatz fünf mit dem ersten Platz in der Frauenwertung abschloss. Gleiches gelang Lukas Jaeger und Frank Ammann, die in der Gesamtwertung auf die Plätze drei und sieben, in ihrer Altersklasse auf die ersten Plätze fuhren. Ignacio Osses wurde Sechster.

Im Hauptrennen zeigte sich Elite-Fahrer Valentin Kunze punktgenau in Topform. Er hatte sich als Einzelfahrer in einem stark besetzten Fahrerfeld zu behaupten. Ihm gelang es, das hohe Tempo von Beginn an mitzuhalten, was ihm einen hervorragenden zehnten Platz im Gesamtklassement einbrachte. Der im gleichen Rennen startende Tom Franz querte die Ziellinie mit Platz acht seiner Altersklasse ebenfalls im vorderen Drittel des Feldes.

Erstmals wurden nach zwei Jahren Basistraining Seerosefahrer der mittlerweile 20-köpfigen MTB-Jugend im Rennbetrieb eingesetzt. Die Nachwuchsfahrer Max Wagner und Emanuel Saupp standen sichtlich beeindruckt am Start ihres ersten Rennens. Beide nahmen die Herausforderung an, schlugen sich tapfer gegen die erfahrene Konkurrenz. Für sie zählte weniger der Platz, viel prägender waren die emotionalen Eindrücke. In Illmensee konnte sich die Seerose wieder ein Stück mehr in die MTB-Marathon-Szene einbringen. Gerne bietet sie Mountainbikern aller Alters- und Leistungsklassen qualifizierten Trainingsbetrieb an.