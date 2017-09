Segeln Drei von vier Titeln bleiben in Friedrichshafen

Mit insgesamt zehn Wettfahrten gingen die Landesjugend- und Jüngstenmeisterschaften (LJM) in Friedrichshafen zu Ende

Segeln: (vg) Mit zwei weiteren Wettfahrten sind die Landesjugend- und Jüngstenmeisterschaften (LJM) Baden-Württemberg, ausgerichtet vom Württembergischen Yacht-Club (WYC) und dem Wassersportverein Fischbach (WVF), am Wochenende abgeschlossen worden. Die neuen Landesjugendmeister heißen Marc Hildebrand und Julian Sobott (WYC/SMC Friedrichshafen) im 420er, Luca Jost (WYC) im Optimisten und im Amelie Zartl (WYC) Laser Radial. Nur in der Europe konnte Viola Loos vom Stuttgarter Segel-Club ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Im 420er segelten die führenden Marc Hildebrand und Julian Sobott mit dem erneuten Laufsieg auch zum vorzeitigen Titelgewinn. Franziska Nussbaumer und Rickmer Lenk (YC Langenargen/WYC) verteidigten mit zwei dritten Plätzen den zweiten Gesamtrang vor Amelie Pätzold und Anna Heitland vom DTYC am Starnberger See.

Eng sollte es bei den Optimisten werden. Die besten Nachwuchssegler in der Jüngstenklasse (unter 15 Jahre) machten auch im neunten Lauf die vorderen Plätze unter sich aus. Luca Jost segelte einen ersten Platz und wahrte damit seine Siegchancen. Frederik Steuerer kam als Zweiter ins Ziel und hatte damit vor dem letzten Lauf noch acht Punkte Vorsprung auf Jost. Doch dann wurde es dramatisch. Jost lag im letzten Lauf wieder vor Steuerer, der machte sich in den Augen der Jury aber eines Regelverstoßes schuldig – und wurde zum zweiten Mal „angepfiffen“ und musste das Rennen laut Reglement aufgeben. Damit war der Gesamtsieg für Steurer weg. Luca Jost gewann nach der Bayerischen Jugendmeisterschaft somit auch die von Baden-Württemberg. Frederik Steuerer wurde Vizemeister.

Auch im Laser Radial machten es die Teilnehmer noch einmal spannend. Denn Amelie Zartl kam zunächst nur als Vierte ins Ziel und büßte ein paar Punkte ihres Vorsprungs ein. Drei Zähler lag sie damit nur noch vor dem Günzburger Florian Hafner. Im letzten Lauf zeigten dann beide Nerven. Zartl segelte gar nur als Sechste ins Ziel – doch Hafner verwandelte die Vorlage nicht. Mit Platz vier verkürzte er nur auf einen Punkt Abstand. So ging der Titel Landesjugendmeisterin doch an die Tettnangerin Amelie Zartl vom gastgebenden WYC.

Auch wenn man an den Vormittagen etwas auf Wind warten musste, „haben wir drei sehr super Tage gehabt mit zehn guten und fairen Wettfahrten“, war Fabian Bach, Landesjugendobmann für Baden-Württemberg, mit der LJM zufrieden. „Ab nächstem Jahr wird es gemeinsame süddeutsche Jugendmeisterschaften geben. 2018 wird diese Ende August, Anfang September in Starnberg ausgetragen, im Jahr darauf dann wieder am Bodensee“, kündigte Bach an.