Regionalsport See Ost Dieser Heimsieg war Pflicht für VfB Friedrichshafen

A-Junioren des VfB Friedrichshafen besiegen Bad Saulgau mit 4:0 in der Fußball-Verbandsstaffel. B-Junioren gewinnen in Laupheim mit 4:1. C-Junioren mit starkem 12:2 gegen den SV Oberzell.

Juniorenfußball. A-Jugend, Verbandsstaffel: VfB Friedrichshafen – SV Bad Saulgau 4:0 (4:0). – (be) Gegen den Tabellenvorletzten war der Heimsieg fast Pflicht. Und mit ihm haben die Friedrichshafener ihren dritten Sieg aus sechs Spielen eingefahren, ihren Mittelfeldplatz gehalten und zum Teil nach oben Punkte gut gemacht. Das 1:0 gelang Elias Blaser in der 13. Minute, da war die Gästeabwehr regelrecht ausgespielt worden. Als Emre Erdogan nach einem langen Ball den Gegner unter Druck setzte und in Ballbesitz kam, stand es in der 20. Minute bereits 2:0. Die Gastgeber verstanden es, schnell über die Flügel zu spielen und den Gegner immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen. So fiel in der 32. Minute dritte Treffer, nachdem Max Richter mit entsprechendem Einsatz und Geschick das 3:0 gemacht hatte. Er war es auch, der eine Minute später mit einem Heber ins lange Eck den vierten Treffer vor der Pause markierte. In der zweiten Hälfte gab es für die Gastgeber weitere gute Chancen, doch das fünfte Tore schafften sie nicht. Für die Gäste war das Spiel oft zu schnell. Sie spielten sehr destruktiv und hatten nur mit langen Bällen versucht, vors Friedrichshafener Tor zu kommen.

B-Junioren, Verbandsstaffel:FV Olympia Laupheim – VfB Friedrichshafen 1:4 (1:2). – Der VfB hat beim FV Olympia Laupheim die drei Punkte mitgenommen und damit seine Chance genutzt, weiterhin zum Quartett an der Tabellenspitze zu gehören. Dabei fing die Partie nicht gut an für die Friedrichshafener. Laupheim ging in der sechsten Minute 1:0 in Führung. Die aber hielt nicht lange. Durch Tore von Marvin Rudic (13.) und Leon Lemp (22.) drehten die Friedrichshafener die Partie in ein 2:1. Diesen Vorsprung zu halten, war nicht einfach in einer kampfbetonten Partie mit viel körperlichem Einsatz. Die Gäste vom Bodensee mussten viel investieren, um diese Führung in die Halbzeit zu bringen. In der 50. Minute fiel zum richtigen Zeitpunkt das 3:1, wieder durch Marvin Rudic. Als Paul Shvatak zwei Minuten später das 4:1 gelang, schien die Partie gelaufen. Die Laupheimer gaben dennoch nicht auf, hatten mehrere Chancen zum zweiten Treffer. Danach kontrollierten die Friedrichshafener immer mehr das Spiel – bis zum verdienten Sieg. VfB-Trainer Peter Riedlinger: „Ich bin sehr zufrieden mit den Spielern, die aufgrund des personellen Engpasses zum Einsatz kamen. Sie haben ihre Aufgabe voll erfüllt. Wir sind als Mannschaft aufgetreten und kamen letztendlich zu einem verdienten Erfolg.“

C-Jugend, Landesstaffel: VfB Friedrichshafen – SV Oberzell 12:2 (6:0). – Der VfB hat gegen den Vorletzten einen Kantersieg gelandet. Dass es solch einen ungewöhnlich hohen Erfolg geben könnte, das war nicht zu erwarten. Somit liegen die Friedrichshafener mit vier Punkten aus vier Spielen auf Rang acht. Sie haben eine Begegnung weniger ausgetragen, und so sind auf den vierten Tabellenplatz nur drei Punkte Rückstand. Den Torreigen eröffnete Luka Buspanovic in der zehnten Minute. Ihm gelang noch ein weiterer Treffer und er war mit seinen Vorlagen an sechs Treffern beteiligt. Allein Laurand Ajazi gelangen sechs Tore. Mit je zwei Treffern waren Florian Zimmerhakl und Humeyr Avci am Sieg beteiligt.