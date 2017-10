Regionalsport See Ost Diese Niederlage ärgert den SV Achberg

Mit 1:2 gegen Tabellenführer VfL Brochenzell verloren. Der Fc Dostluk Friedrichshafen punktet voll bei der SpVggg Lindau. Achter Spieltag der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Achberg – VfL Brochenzell 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (46.) Kovatschevitsch, 0:2 (46.) Pfister, 1:2 (76.) Jörg. – Schiedsrichter: Kükler. – Zuschauer: 200.

Über diese Niederlage ärgern sich die Achberger. Zurecht, wie es scheint. „Zu Beginn waren wir unerklärlich nervös“, schildert Trainer Michael Riechel den Schlagabtausch mit dem Tabellenführer. Viele Abspielfehler hätten auf dem schwer malträtierten Platz, „spielerisch war der für beide Mannschaften nicht gut“, dafür gesorgt, so Riechel, dass die Gastgeber keinen Druck hätten aufbauen können. Dennoch verzeichneten sie einen Lattentreffer, und nach dem Freistoß hätte der Nachschuss das 1:0 bringen können. Stattdessen gelang das erste Tor den Gästen. Zum psychologisch falschen Zeitpunkt. Viel schlimmer noch. „Wir hatten uns etwas vorgenommen für die zweite Hälfte“, sagt Reichel, gegen ein Brochenzell, das sich nicht als Übermannschaft präsentiert hatte. Aber wenige Sekunden nach Wiederanpfiff erhielten die Vorsätze einen herben Dämpfer – 0:2. „Erst dann ist die Mannschaft richtig aufgewacht, aber gegen ein Brochenzell, das „hinten gut stand“, war’s schwer, mehr zu erreichen. Ein Remis „wäre gerechter“ gewesen, sagt Riechel, ein Sieg nicht. Der aber hätte dem SV Achberg gut getan. „Wir haben eine Chance verpasst, in einem sehr engen Tabellenfeld einen Schritt nach vorn zu machen.“

SpVgg Lindau – FC Dostluk Friedrichshafen 2:4 (2:1). – Tore: 0:1 (3.) Berk-tas, 1:1 (32.) Köhler, 2:1 (36.) Ferber, 2:2 (62.) Tuncay, 2:3 (68.) Altinkaynak, 2:4 (71.) Altinkaynak. – Schiedsrichter: Zimmermann. – Zuschauer: 150.

„Wir waren von Anfang voll dabei“, fasst Serkan Buz die 90 Minuten in Bayern zusammen. Dennoch habe seine Elf „zwanzig bis fünfundzwanzig“ Minuten lang den Faden verloren – und die Gastgeber die Partie mit zwei schnellen Toren gedreht. Dass ihm solch eine Vorstellung „gar nicht gefallen“ habe, machte Buz in der Pause klar. Seine Spieler verstanden. „Was wir in der zweiten Hälfte gespielt haben“, lobt der Dostluk-Coach, sei nach seiner Vorstellung gewesen. Der FC baute Druck auf, der Ball lief, jeder präsentierte sich. Und nach dem Ausgleich war zu spüren, dass keiner mit einem Remis zufrieden sein wollte. Lindau habe die ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit dominiert, nach dem Wechsel aber spielte nur noch Friedrichshafen. Der Sieg sei verdient, besonders freue ihn, so Buz, dass auch die Ersatzbank sich als mitentscheidend gezeigt hat.

TSV Schlachters – SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz 2:1 (0:0). – Tore: 0:1 (49.) Grünenberg, 1:1 (69.) Gehring, 2:1 (75.) Kohler. – Schiedsrichter: Löw. – Zuschauer: 300.

Bis zur 69. Minute war Lukas Sonntag nicht gerade der glücklichste Kreisliga-A-Trainer am Sonntag. Das lag einfach daran, dass der TSV „über nahezu die gesamte Zeit den Gegner im Griff“ hatte. Ein „blödes Tor“ brachte der SG die Führung, aber Schlachters habe dennoch stets daran geglaubt, dass es gewinnt. „Wir haben eine Antwort gefunden und wurden endlich dafür belohnt“, sagt Sonntag, der ein „gefestigtes Team auf dem Platz“ gesehen hat, das sich „nicht aus der Ruhe“ hat bringen lassen, das Derby „unbedingt gewinnen“ wollte. Dass die Partie nicht höher ausfiel, lag zum einen daran, dass der TSV seine Chancen nicht genutzt, auf der anderen Seite auf „Eigensicherung mit Kontern“ gesetzt habe.

FC Friedrichshafen – TSVNeukirch 3:1 (2:1). – Tore: Leider hat Schiedsrichter Bernd Widmann keinen Spielbericht online gestellt.

Damir Alihodzic ist super zufrieden. Nach dem verkorsten Sonntag vor einer Woche mit Gelb-Rot für ihn und Rot für Armin Selak war die Lage beim FC vor dem Heimspiel schon angespannt. Umso befreiender für ihn und den Verein das 3:1. „Wir haben uns an die eigene Nase gefasst unter der Woche“, erzählt er, und mit einer blitzsauberen Leistung die Ausfälle kompensiert. Auf dem Kunstrasen habe seine Elf gegen ein Neukirch, das vor allem mit langen Bällen sein Glück versuchte, sich gut bewegt, engagiert den „verdienten Sieg“ eingefahren. Aus einer insgesamt sehr guten Mannschaft will er Pedro Montano herausheben. Er habe nicht nur den Ausgleich nach seinem Sololauf durch den Abstauber von Vito Federici ermöglicht, er habe auch das 2:1 ‚“überragend“ vorbereitet. Gabriel Tedesco sorgte für die Entscheidung.

TSG Ailingen – SGM Fischbach/Schnetzenhasuen 2:2 (0:0). – Tore: 0:1 (51.) Mayer, 0:2 (60.) Cottance, 1:2 (61.) Willauer, 2:2 (74.) Kohler. – Schiedsrichter: Reimann. – Zuschauer: 170.

„Wir haben nach 20 Minuten den Faden verloren“, beschreibt Steve Reger eine gute Anfangsphase mit „zwei riesigen Torchancen“. Müßig darüber zu spekulieren, was passiert wäre, hätte der Aufsteiger zur Halbzeit geführt. So aber blieb es beim 0:0, weil auch die SG ihre Möglichkeiten vergab. Bis zur 51. Minute. Dann gelang Frank Cottance, „er hat den Ball falsch erwischt“, das „glückliche 1:0. Die TSG aber blieb ruhig, selbst als das 0:2 („klar abseits“) durch Kilian Waldvogel nur neun Minuten später gefallen war. „Wir haben dann auf mehr Offensive umgestellt“, reagierte Reger – und durch einen „raffinierten Freistoß“ (der SGM-Torsteher richtete noch die Mauser) den Anschlusstreffer erzielt. „Das hat uns nochmal gepusht“, darf Ailingen schon bald zum zweiten Mal jubeln. Für die TSG geht das Remis in Ordnung, für den SGM-Trainer Axe Meier schon auch. Wer aber 2:0 geführt hat, der „will natürlich auch gerne gewinnen“, weiß Reger um die Gefühlslage seines Kollegen.

VfB Friedrichshafen II – SC Friedrichshafen 5:1 (2:1). – Tore: 1:0 (10.) Senkbeil, 1:1 (12.) Strongone, 2:1 (33.) Arslan (Eigentor), 3:1 (49.) Senkbeil, 4:1 (56.) Özlen, 5:1 (80.) Volynkin. – Schiedsrichter: Wegmann. – Gelb-Rot: Kutschin (VfB, 88., wiederholtes Foulspiel). – Zuschauer: 50.

Das Ergebnis spiegele den Spielverlauf wider, sagt Wolfgang Fluhr. Der SC habe nur zu Beginn mithalten können, fährt er fort, „mit den fünf Toren ist der aber noch gut bedient.“ Obwohl seine Mannschaft eigentlich mehr Tore hätte erzielen müssen, war der VfB-Trainer zufrieden. Denn das „hat nach Fußball spielen“ ausgesehen, sei eine Fortsetzung der guten Vorstellung in der vergangenen Woche gewesen. Fluhr ist wohl bewusst dabei, dass gegen einen konditionell nachlassenden SC nicht alles „ausgeschöpft“ worden sei. Auf der anderen Seite habe Hasan Elgün den an Oliver Senkbeil verschuldeten Strafstoß (35.), der Gefoulte trat selber an, „gut gehalten“. Sonst wäre die Partie schon früher entschieden gewesen. Der einzige Kritikpunkt, den Fluhr haben könnte,