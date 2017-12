Regionalsport See Ost Die Towerstars-Serie hat gehalten

Ravensburger Eishockeyteam schafft mit einem torreichen zweiten Drittel dem Grundstein zum vierten Sieg in Folge in der DEL 2. Am Freitagabend die Dresdener Eislöwen mit 5:2 geschlagen.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen 5:2 (1:0, 4:2, 0:0). – Klar war vor dem Anpfiff, dass am Freitag eine Serie reißen würden. Die Towerstars hatten sich zuletzt mit drei Siegen in Folge viel Selbstvertrauen geholt, Dresden waren sogar seit fünf Spielen ungeschlagen. Die Partie startete spielerisch abwechslungsreich, stockte aber dann doch früh aufgrund von Strafzeiten gegen beide Mannschaften. Diese konnten nicht genutzt werden. Nach rund sieben Minuten tauchte dann Towerstars-Stürmer David Zucker völlig frei vor Eislöwen-Torhüter Marco Eisenhut auf, auch die erste hochkarätige Möglichkeit der Begegnung blieb ungenutzt. Auch Brian Roloff, der vier Minuten später schön auf halbrechter Seite freigespielt wurde, brachte den Puck nicht im gegnerischen Tor unter. Danach hatte Dresden eine starke Phase, der Puck lief sehr gut in der Ravensburger Zone. Was da allerdings auf das Tor von Jonas Langmann kam, war eher weniger gefährlich. Ganz anders der Schuss von Sören Sturm, knapp zwei Minute vor der ersten Pause. Die Towerstars hatten einen Mann mehr auf dem Eis und der Schlagschuss des Ravensburger Verteidigers schlug unhaltbar im Tor der Gäste ein.

Im zweiten Spielabschnitt bekamen die Zuschauer für ihr Eintrittsgeld beste sportliche Unterhaltung geboten. Aus Sicht der Gastgeber war dies besonders erfreulich. Das Team von Trainer Jiri Ehrenberger hatte noch mal das Tempo erhöht und nach fünfeinhalb Minuten hämmerte Jakub Svoboda die Scheibe aus vollem Lauf über den Innenpfosten zum ins Netz. 96 Sekunden später setzte Dresden den Nadelstich. Die Towerstars-Abwehr hatte einen Bruchteil einer Sekunde den Dresdner Neuzugang Kumeliauskas alleine gelassen und der traf trocken mit der Rückhand zum 1:2. Sofort legten die Towerstars nach und Lukas Slavetinsky zeigte sich für das 3:1 verantwortlich. Kurios: Der Ravensburger Verteidiger wurde angeschossen. Die Ränge in der Eissporthalle tobten, zumal erneut Svoboda zwei Minuten zum 4:1 nachlegte. Wieder waren sich die Towerstars in der Defensive nicht sicher, Nick Huard gelang 54 Sekunden später schon wieder den Anschluss. Ravensburg ließ sich nicht aus der Bahn werfen. Als erneut ein Dresdner auf der Strafbank saß, hämmerte David Zucker den Puck zum 5:2 in die Maschen.

Im Schlussabschnitt brannte nicht mehr allzu viel an, die Towerstars agierten in der Abwehr doch weitgehend konzentriert, dazu war die Partie für eine potenzielle Wende aufgrund erneuter Strafen viel zu zerfahren. Der Stimmung im Gesamten tat das aber keinen Abbruch, auch über den vergebenen Foul-Penalty von Jakub Svoboda sahen die Ravensburger Fans locker hinweg. Die Towerstars können mit dem vierten Sieg in Folge im Rücken am Sonntag selbstbewusst nach Heilbronn reisen. Dort treffen sie allerdings auf einen Gegner, der in den vergangenen Wochen gut in Schwung gekommen ist. – Tore: 1:0 (17:53) Sturm (Just, Zucker), 2:0 (25:28) Svoboda (Lapsansky, Roloff), 2:1 (26:54) Kumeliauskas (Rupprich, Höller), 3:1 (30:34) Slavetinsky (Just, Pfaffengut), 4:1 (32:44) Svoboda (Slavetinsky, Just, 5:3), 4:2 (33:38) Huard (Boutin ), 5:2 (38:20) Zucker (Sturm, Kruminsch, 5:4). – Strafminuten: Ravensburg 14 + 10 (Zucker), Dresden 20. – ZS: 2687.