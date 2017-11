Regionalsport See Ost Die TSG Ailingen mit richtiger Körpertempertur

Fußball-Kreisliga-A-Klub visiert nach zuletzt guten Resultaten das Mittelfeld der Liga an. Am Sonntag hat die Reger-Elf Heimspiel gegen Hege/Nonnenhorn/Bodolz.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSG Ailingen – SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz (Sonntag, 14.30 Uhr). – Die Körpertemperatur der Ailinger Fußballer hat gestimmt. Jedenfalls vergangenes Wochenende, als sie mit dem 2:1 in Oberteuringen, „einem Spiel auf Biegen und Brechen, das hätte so oder so ausgehen können“ (Reger), für ein „Häubchen oben drauf“ auf ihrer noch im Backen befindlichen Kreisliga-A-Torte gesorgt hatten.

„Der Sieg in Oberteuringen war wichtig“, sagt Reger, „ein erster Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld“ sei das gewesen, und dass es am vergangenen Sonntag einige SVO-Fans gegeben habe, die seinen Spielern Vorhaltungen von wegen den Oberteuringer Trainer mit dem 2:1 abgeschossen zu haben, lässt er nicht gelten. „Ich habe kein schlechtes Gewissen“, sagt Reger.

Nicht nur das Ergebnis alleine war so richtig nach dem Geschmack des Ailinger Trainers. Vielmehr sieht er „eine Entwicklung bei meiner Mannschaft“. Verglichen mit den ersten drei oder vier Spielen in der neuen Liga hätten etwa die A-Junioren oder jene Fußballer, die „in der Kreisliga B nicht den ganz großen Aufwand hätten betreiben müssen, dazu gelernt“. Entsprechend zufrieden ist denn auch der Coach mit dem bisher Erreichten. Denn in „vielen Situationen reagieren die Spieler jetzt anders“, auch wenn am Ende nicht immer ein Erfolg dabei herauskomme. Siehe das Duell mit Spitzenreiter Brochenzell, das verloren wurde, obwohl die TSG Ailingen mitgehalten habe und physisch gegen Ende hin die bessere Elf gewesen sei. Aus solchen Partien aber lernen die Ailinger Aufsteiger, nicht zuletzt das Verarbeiten der 0:6-Klatsche gegen Eriskirch, ein „rabenschwarzer Tag“, habe geholfen.

Bis aber Steve Reger auch zufrieden auf die Tabelle blicken kann, sollte noch so mancher Punkt vor der Winterpause eingefahren werden. Zwar habe die TSG „den Abstand zu den hinteren drei“ vergrößert. Der aber reicht in dieser engen Kreisliga-A-Kiste noch lange nicht aus, um sich beruhigt dem nächsten Spiel widmen zu können. Auf der anderen Seite habe eben nur das 0:6 das Torverhältnis so versaut, grundsätzlich sehe es auch in der Statistik „gar nicht so schlecht aus“, für die TSG, bilanziert Reger. Optimistisch blickt er deshalb auch auf die kommende Aufgabe, gegen einen „sehr guten Gegner“.

Und unverkennbar mit einer gewissen Spannung. Denn so oft hätten Ailingen und Hege/Nonnenhorn/Bodolz zuletzt ja nicht gegeneinander gespielt, unbekanntes Terrain also für die Platzherren. Obwohl die im doppelten Sinne auch an diesem Wochenende in einer Lernphase sind, ist Steve Reger zuversichtlich. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er gegen diesen Kontrahenten schon im Vorfeld dafür sorgen wird, dass auch an diesem Sonntag die Körpertemperatur seiner Spieler gegen den nur zwei Punkte entfernten Tabellenfünften stimmen wird.