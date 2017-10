Regionalsport See Ost Die Soyudogrus schießen den FV Ravensburg zum Sieg

Zwei Mal Rahman und einmal Burhan Soyudogru treffen beim 3:1-Sieg des Fußball-Oberligisten gegen Sandhausen II. Am Dienstag tritt der FV Ravensburg im wfv-Pokalachtelfinale in Freiberg an.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg – SV Sandhausen II 3:1 (1:1). – „Kompliment an meine Mannschaft. Ich habe heute eine tolle FV-Mannschaft gesehen“, freute sich Wolfram Eitel nach dem verdienten Sieg. Der Ravensburger Trainer war mit weiten Teilen der Begegnung zufrieden. Der Start ins Spiel glückte seiner Elf perfekt. Einen Fehlpass von Etienne Stadler nutzte der FVR aus, verlagerte das Spiel nach links, wurde mehrmals nicht energisch attackiert und die genaue Flanke von Daniel Hörtkorn köpfte Torjäger Rahman Soyudogru zur Führung ein (2. Minute).

Die Heimelf hatte danach alles unter Kontrolle, nach einem Doppelpass des offensiv enorm starken Robert Henning mit Bartosz Broniszewski hielt SV-Torspieler Valentino Jovic gegen Jona Boneberger. Wenn es bei den Gästen gefährlich wurde, dann über die linke Seite, auf der Robert Herrmann, neben Jovic der einzige Akteur aus dem Profikader, einige gefährliche Bälle in die Mitte schlug. In der 37. Minute hätte Soyudogru beinahe den Zwischenstand erhöht. Sein Kopfball nach Henning-Flanke landete auf der Torlatte. Dennoch gehörten die 15 Minuten vor der Pause eher dem SVS, der nun mutiger wurde.

Etwas kurios kamen die Gäste zum Ausgleich. Bei einem ungenauen Seitenwechsel von Sebastian Reiner wollte Henning den Ball mit dem Kopf im Spiel halten. Allerdings kam er nicht richtig ans Gerät, sodass dieses nicht bei Mitspieler Felix Hörger, sondern mustergültig im Lauf von Lotfi Graidi landete. Der fackelte nicht lange und drosch den Ball humorlos ins kurze Eck. „Vom Gefühl her war es berechtigt, dass Sandhausen zum Ausgleich kam“, urteilt Eitel. Beinahe wäre seine Elf mit einem Rückstand in die Kabine gegangen, Hörger rettete bei einer Hereingabe von Graidi auf der Linie (45.+1).

In der Pause sei „der Frustfaktor schon hoch“ gewesen, verriet Eitel. Die Reaktion seiner Mannschaft beeindruckte den Trainer jedoch. „Die Jungs haben sich kurz geschüttelt und in der zweiten Halbzeit gut weitergespielt.“ Zunächst ohne Erfolg: Steffen Wohlfarth platzierte seinen Kopfball zu ungenau, einen Schuss von Burhan Soyudogru lenkte Jovic um den Pfosten. Zu oft jedoch kam der letzte Pass beim FV nicht an. Erst als Wohlfarth nach Zuspiel von Jona Boneberger geschickt seinen Körper zwischen Cheick Ahmed Cisse und den Ball stellte und Schiedsrichter Luka Gille zurecht auf Strafstoß entschied, gelang den Hausherren die neuerliche Führung. Rahman Soyudogru verwandelte sicher (64.).

Steffen Wohlfarth nach schöner Drehung und gleich mehrmals der auffällige Burhan Soyudogru verpassten die Entscheidung. Erst vier Minuten vor dem Ende gelang dem Joker doch noch sein Treffer. Einen Freistoß von der linken Seite brachte er scharf in die Mitte, Sebastian Mähr irritierte Jovic, sodass der Ball an Freund und Feind vorbei halbhoch im langen Eck einschlug. Bei der Aktion, die zum Freistoß führte, verletzte sich der kurz zuvor eingewechselte Jascha Fiesel ohne Fremdeinwirkung wieder am lädierten linken Knie. In der Schlussminute hatte Maximilian Schilling noch eine Chance, mit etwas Mühe parierte Kevin Kraus.

Kurz danach war Schluss und der FVR freute sich über die drei Punkte und das „positive Gefühl“ (Henning), mit dem die Mannschaft am Dienstag zum Pokalspiel nach Freiberg fährt. – Tore: 1:0 (2.) R. Soyudogru, 1:1 (43.) Graidi, 2:1 (64./Foulstrafstoß) R. Soyudogru, 3:1 (86.) B. Soyudogru. – Schiedsrichter: Gille (Kuppenheim). – Zuschauer: 400.

FV Ravensburg : Kraus, Henning, Hörger, Altann, Hörtkorn (65. Fiesel), Zimmermann, Reiner, Broniszewski (46. B. Soyudogru), Boneberger (74. Mähr), Wohlfarth (81. Chrobok), R. Soyudogru.

Bereits morgen um 15.30 Uhr steht für den FV Ravensburg die nächste Partie auf dem Programm. Im Achtelfinale des wfv-Pokals gastiert die Eitel-Elf beim Ligakonkurrent SGV Freiberg. Nur eine Trainingseinheit heute bleibt dem Trainer, um sein Team auf die spielstarken Freiberger einzustellen. „Wer vergangenes Jahr dabei war, weiß, wie schwer es dort wird“, warnt Rechtsverteidiger Robert Henning. Damals siegte der FVR im Viertelfinale mit 1:0. Das Ziel der Ravensburger ist klar: „Wir wollen unbedingt weiterkommen“, sagt Eitel.