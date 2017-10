Regionalsport See Ost Die "Pirates" hadern mit sich selbst

Der Basketball-Bezirksligist BG Bodensee führt lange in Laupheim und verliert am Ende die Partie mit 82:84 in der Verlängerung.

Basketball-Bezirksliga: TSV Laupheim – BG „The Pirates“ Bodensee 84:82 n. V. (12:24, 32:37, 56:57, 73:73). – Die Pirates haderten mit sich selbst, nachdem sie lange geführt hatten, in der Verlängerung aber verloren. Nach dem erfolgreichen Saisonbeginn wollten sie weiter punkten. Das Spiel aber war geprägt von einem hektischen Spielverlauf.

Die Pirates ließen sich von Beginn an von der Spielweise der Gastgeber anstecken. Ihre individuelle Klasse ermöglichte aber das 24:12 nach dem ersten Viertel. Die Gastgeber fanden danach besser ins Spiel, mit Dreipunktwürfen verkürzten sie der BG-Vorsprung auf fünf Punkte (37:32). Zur zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber besser aus der Kabine, führten erstmals – bis zum Ende des dritten Viertels. Die Basketballer aus Friedrichshafen und Tettnang kämpften zu diesem Zeitpunkt mehr mit sich selbst als mit dem Gegner. Freiwürfe wurden nicht verwandelt, in der Verteidigung gab es unnötige Fouls, in der Offensive versuchten sie ihr Glück durch Würfe aus dem Dribbling. Zum Glück gelang Laupheim wenig von der Freiwurflinie. Die Partie wurde hektischer, mehrere Spieler mussten nach dem fünften Foul auf die Bank. Da nach 40 Minuten kein Sieger feststand, ging das Duell in die Verlängerung. Dort präsentierten sich die Pirates ordentlich und kämpferisch. In der entscheidenden Phase leisteten sie sich technische und unsportliche Fouls, die das Duell zugunsten von Laupheim entschieden. Das nächste Spiel ist am Sonntag um 17 Uhr in der Berufsschulhalle gegen Absteiger Wendlingen.

BG Bodensee: Häuptle (23 Punkte), Kübler (6), McDonald (20), Oracevic (3), Savas (14), Slansky (6), Streit, Voigt (10), Weyler.