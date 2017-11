Regionalsport See Ost Die Nerven hielten bei den BG-Basketballer

Die BG Bodensee gewinnt die Basketball-Bezirksligapartie gegen Kirchheim/Teck mit 68:66. Im dritten Viertel haben die Gastgeber die Chance auf eine Vorentscheidung vertan.

Basketball-Bezirksliga: BG „The Pirates“ Bodensee – VfL Kirchheim/Teck II 68:66 (17:11, 31:26, 50:41). – Nach dem durchwachsenen Saisonstart mussten die Basketballer der BG Bodensee zu Hause punkten, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. Das Gleiche galt für Kirchheim, das in den ersten vier Spielen noch keinen Sieg einfahren konnte.

Durch Schnellangriffe und eine aktive Verteidigung versuchten die Pirates die Gäste, die lediglich mit sechs Mann angereist waren, frühzeitig aus der Puste zu bringen. Dies gelang gut, leichte Korbleger und Freiwürfe wurden aber nicht genutzt und so ging es nur mit einer 17:11-Führung in die Viertelpause. Im zweiten Abschnitt setzte Kirchheim/Teck ein ums andere Mal seine Routine in der Zone ein und entschieden das Viertel mit 15:14 für sich.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wollte die Basketballer aus Friedrichshafen und Tettnang dann das Spiel an sich reißen und davonziehen. Dies gelang in den ersten Minuten und der Vorsprung wuchs auf elf Zähler Differenz an. In diesem Moment verpassten die Pirates die Gelegenheit, das Spiel vorzuentscheiden und sich eine höhere Führung zu erspielen. Endstand des dritten Viertels deshalb nur: 50:41. Das vierte Viertel war geprägt durch mehrere Spielunterbrechungen, die den Spielrhythmus der Pirates behinderten. Die Gäste nutzten diese Unterbrechungen, um sich zu sammeln und kamen wieder auf Schlagdistanz an die Gastgeber heran. Die BG Bodensee behielt dieses Mal die Nerven und entschied das Spiel.

Am Samstag geht es für die BG Bodensee zu den ScanPlus Baskets nach Oberelchingen, die mit drei Siegen und nur einer Niederlage im oberen Tabellendrittel beheimatet sind.

BG Bodensee: Häuptle (6 Punkte), Kübler, McDonald (17), Oracevic, Savas (10), Tsokanas (13), Voigt (13), Wagner (4), Weyler (5).