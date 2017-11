Regionalsport See Ost Die Deutsche Meisterschaft im Visier des RVI Ailingen

5er-Radballer des RVI Ailingen auf gutem Weg nach der erfolgreiche Heimspielpremiere in der Bundesliga.

5er-Radball-Bundesliga: Vergangenen Samstag hat zum ersten Mal in der Geschichte des RVI Ailingen ein 5er-Spieltag in Ailingen stattgefunden. Die neue Schulsporthalle diente als Ort für hochklassige Spiele mit viel Spannung und schönen Toren. Der RVI Ailingen trat mit Norbert Schiegg, Michael Brugger, Pascal Salomon (musste verletzungsbedingt nach dem ersten Spiel aufgeben), Florian und Matthias Blab, Marco und Sven Braunger sowie Nachrücker Alessandro Federici an. Mit acht Punkten stehen sie auf dem vierten Tabellenplatz und wären somit für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Der letzte Spieltag findet am 18. November in Gärtringen statt. Dort möchte das RVI-Team den Einzug perfekt machen.

In einer gut besuchten Sporthalle mit radballverrückten Fans im Rücken traf Ailingen zuerst auf Gärtringen. In einem Duell voller Spannung mit Chancen auf beiden Seiten stand es zur Halbzeit 0:0. Nach dem Seitenwechsel führte eine Ailinger Unaufmerksamkeit zum 0:1. Michael Brugger glich direkt nach dem Anspiel mit einem schönen Angriff aus. Danach neutralisierten sich beide Mannschaften, es blieb beim 1:1. Im zweiten Spiel traf Ailingen auf den Deutschen Meister Waldrems. In einer hochklassigen Partie hielt der Gastgeber gut dagegen. Harte, aber faire Zweikämpfe und einige Chancen prägten die erste Halbzeit, die torlos endete. Nach dem Seitenwechsel nutzte Waldrems eine kurze unkonzentrierte Phase im RVI-Spiel eiskalt und führte 2:0. Nach diesen Gegentreffern investierte Ailingen mehr in sein Offensivspiel, das aber führte zum 0:3-Endstand. Im dritten und letzten Spiel des Tages traf Ailingen auf den Baden-Württembergischen Vizemeister Oberesslingen. Da war Ailingen von Beginn an Spiel bestimmend. Erneut war es Michael Brugger, der mit einem schönen Alleingang auf der rechten Seite die Abwehr durchbrach und sehenswert ins linke obere Eck zum 1:0 für Ailingen vollendete. Kurz darauf nutzte Matthias Blab einen Abpraller des Oberesslinger Torhüters und verwandelte ebenfalls sehenswert mit dem Hinterrad zum 2:0. Mit dieser Führung im Rücken ging es in die zweite Halbzeit. Jetzt verwaltete Ailingen gekonnt den Vorsprung, setzte immer wieder offensive Nadelstiche. Zwei Minuten vor Schluss sollte aber das 3:0 verwehrt bleiben. Michael Brugger scheiterte am Pfosten.

Bezirksliga: Sascha Walter und Jan-Core Hohnholz tragen in Singen zum dritten Spieltag an. Ailingen VI traf im ersten Spiel auf Singen II. In einer Partie mit vielen Toren musste es sich 3:7 geschlagen geben. Im Spiel gegen die erste Singener Mannschaft sollte es noch dicker kommen. Der Gastgeber dominierte und überrumpelte Ailingen beim 9:0-Kantersieg. Gegen Konstanz zeigte Ailingen dann seine Qualitäten. Walter/Hohnholz spielten souverän auf, drängten Konstanz in die Abwehr. Letztlich mussten sie nach einem sehr guten Spiel ein unglückliches 3:3 hinnehmen. Mit nur einem Punkt aus diesem Spieltag belegt Ailingen den neunten Tabellenplatz.