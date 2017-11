Regionalsport See Ost Die Defensive ist der Schlüssel für den TSV Meckenbeuren

Daniel Schmid macht kein Hehl aus seiner Absicht: „Aus den letzten beiden Partien wollen wir sechs Punkte“, sagt er. Dabei ist dem Meckenbeurer Trainer bewusst, gegen wen die Erfolge eingefahren werden sollen.

Fußball-Bezirksliga: TSV Meckenbeuren – SG Argental (heute, 18 Uhr, Winterhalter Sportanlage). – Daniel Schmid macht kein Hehl aus seiner Absicht: „Aus den letzten beiden Partien wollen wir sechs Punkte“, sagt er. Dabei ist dem Meckenbeurer Trainer bewusst, gegen wen die Erfolge eingefahren werden sollen, und wo: In einer Liga, die so kompakt und ausgeglichen von Platz eins bis elf ist, dass „jeder jeden schlagen kann“. Also der Tabellenzehnte den Gastgeber auf Rang vier.

„Zuletzt hatten wir es verpasst, oben dran zu bleiben“, sagt Schmid, deshalb sei sein Team „nur“ Vierter. Damit das zumindest so bleibt, es im Idealfall noch ein Stückchen weiter nach oben geht, „muss und will er gewinnen“. In einer „kampfbetonten“ Partie“ gelte es, zunächst einmal defensiv erfolgreich zu sein, nicht zu hoch anzulaufen, sonst bestehe Gefahr, die SG Argental hebele mit punktgenauen langen Bällen die Abwehr aus. Das müsse verhindert werden. Und sollte das funktionieren, dann „sind wir vorn immer für das eine oder andere Tor“ gut. Also konzentriert hohe Laufbereitschaft zeigen, Einstellung und entsprechende Zweikampfführung müssen vorhanden sein.

Obwohl, die fetten Zeiten des TSV Meckenbeuren liegen, verletzungsbedingt, schon eine Weile zurück. Nicht verwunderlich, muss Daniel Schmid doch auf Kaliber wie Kai Zoyke, Nikolas Bochno, Julian Jehle und Jan Mathis verzichten. Die werden zwar von „guten Ersatzspielern“ bestens vertreten, aber statt zehn Chancen und vier Toren pro Spiel gibt es derzeit eben nur vier Möglichkeiten, aus denen dann eventuell zwei Treffer würden. Gerade aus dieser Situation heraus entsteht deshalb die Trainerforderung nach sechs Punkten aus den Partien gegen Argental und kommende Woche gegen Ratzenried. Denn: Entsprechend genährt, kann das „Eichhörnchen“ TSV Meckenbeuren getrost in die Winterpause gehen und im neuen Jahr mit noch größeren Erfolgsaussichten, falls wieder alle Mann an Bord sind, die Attacken auf die Tabellenspitze reiten.

Dabei setzt Schmid bewusst auch auf junge Spieler. „Dafür hat mich der TSV Meckenbeuren doch geholt“, sagt er, und kann damit leben, dass die eine oder andere Partie aufgrund der höheren Fehlerquote seiner Schützlinge verloren wird. Nur vielleicht nicht die beiden letzten Spiele 2017. „Mir ist egal“, sagt Schmidt und lacht, „wenn die Null nicht steht, gewinnen wir eben 5:4.“