Regionalsport See Ost Die Boxer des BT Langenargen und des VfB Friedrichshafen gleichauf

Je zweimal Gold und Silber geholt an den Landesmeisterschaften der Box-Jugend in Ruit.

Boxen: Am Wochenende wurden die Baden-Württembergischen Meisterschaften der Jugendklassen in der Sportschule in Ruit ausgetragen. Das BT Langenargen, der VfB Friedrichshafen und das Champ Boxing Ravensburg meldeten 16 Nachwuchsboxer. Nur elf kamen, großteils mangels Gegner, zum Einsatz. Unbesetzt etwa waren Gloria Hochscheid, Chanell Reinhardt und Akif Akgöz (Ravensburger CB), worüber Trainer Giovanni Saravo etwas verärgert war. Seine Athleten hatten sich wochenlang auf diese Meisterschaften vorbereitet und wollten kämpfen. Deshalb waren nur je eine Gold- und eine Silbermedaille für die Oberschwaben drin.

Mittelgewichtler Felix Osterbeck stand im Finale dem Rottweiler Shukuri Samiula gegenüber und wusste seinen Reichweitenvorteil und lange Führhand für klare Treffer und den Meistertitel zu nutzen. Nicht ganz so einfach war es für Semik Basaran. Er startete in einer Dreiergruppe und musste am Freitag gegen den Langenargener Arion Dautej boxen. In seinem ersten Fight war Basaran laut Saravo „zu passiv“, fand „überhaupt nicht in den Kampf“. Dautej setzte seinen Boxstil sicher durch, aus der Distanz entschied er diesen Kampf klar für sich. Nach seinem zweiten Erfolg stand der Ravensburger im Finale – und traf erneut auf Dautej. Auch da war der Langenargener obenauf und sicherte Sieg und Meistertitel. Christian Reich erholte sich in seinem Finale trotz überaus starken Leistung gegen Eric Reisenhauer aus Schwäbisch Gmünd nicht von einem Treffer aufs Kinn und musste sich mit Silber begnügen. Zur Vorsicht brachte ihn Trainer Valeri Quade ins Krankenhaus, wo er zur Beobachtung bleiben musste. Da der Gegner von Sascha Kiebler im Halbfinale nicht antrat, konnte sich der junge Langenargener auf sein Finale gegen Andrei Babenco konzentrieren. Von Anfang an boxte er hart und clever und ließ dem Villinger keine Chance. Nachdem Babenco in der ersten Runde zweimal angezählt worden war, brach der Kampfrichter das ungleiche Duell ab. Der 16-jährige Langenargener freute sich über Goldmedaille.

Jaqueline Bruggers stand bei ihrem Debüt der erfahreneren Sibel Darwesh gegenüber. Sie musste sich mit einer knappen Punktniederlage und dem zweiten Platz zufrieden geben. Nur Selin Zabunoglu hätte zu gerne nach ihrer Boxpause ihren zweiten Kampf absolviert. Für die junge Türkin stand keine Gegnerin zur Verfügung. Trotzdem verbrachte sie die drei Tage nicht tatenlos am Ring. „Selin nutzte die Zeit“, berichtet Valeri Quade. „sie hat zuerst gegen die Deutsche Meisterin Sparring gemacht und dabei viel eingesteckt, aber trotzdem nicht aufgegeben. Beim zweiten Sparring hatte sie auch eine sehr gute Boxerin und hat alles gezeigt und umgesetzt, was sie gelernt hat. Deshalb wurde sie zum nächsten Lehrgang nach Ruit eingeladen.“

Auch die Boxriege des VfB Friedrichshafen freute sich über zwei goldene und zwei silberne Medaillen. Leon Lehn wollte unbedingt den Titel an den Bodensee holen. Von der ersten der drei Runden an beherrschte er seinen Gegner durch druckvolle Kombinationen, das Kampfgericht kürte ihn einstimmig zum Sieger und neuen Baden-Württembergischen Meister. Sein großer Bruder Max wollte ihm natürlich nicht nachstehen. Er begann die erste Runde mit einer starken Schlagkombination, beherrschte sein Gegenüber während der gesamten Kampfzeit, baute konstant Druck auf und blieb über die drei Runden seinem Kampfstil treu und feierte wie sein Bruder den Meistertitel.

Für den Friedrichshafener Anatoli Priiachkine endete diese Meisterschaft, bevor sie begann. Er hatte bei der ärztlichen Untersuchung noch immer Fieber, durfte zu seinem eigenen Wohl nicht antreten. Zwillingsbruder Denis bekam es mit einem starken und erfahrenen Kontrahenten zu tun. Francesco Messineo verfügte über 14 Siegen bei 17 Kämpfen und fand sofort in den Kampf. Beide lieferten sich ein hartes Gefecht, boxten in der ersten Runde fast auf Augenhöhe. In der zweiten fand der junge Friedrichshafener wieder zu seinem Stil, musste jedoch erneut Körper- und Kopftreffer einstecken. Um seine Gesundheit zu schützen, entschied Trainer Reinhard Erne am Ende der zweiten Runde, das Handtuch zu werfen. „Da das Gesamtpaket steht, sind wir zuversichtlich, dass Denis die nächsten Turniere wieder top vorbereitet ist.“

Als letzter Fighter vom Bodensee stand Secho Ayküz am Sonntagnachmittag im Finale. Er traf in Ruit auf keinen Geringeren als den Kader-Athleten und mehrfachen Meister Daniel Bliznac. Hoch konzentriert begann Ayküz die erste Runde, lag nach den ersten drei Minuten nur knapp hinten. Im zweiten Durchgang fand Ayküz immer mehr in den Kampf und punktete immer wieder mit seiner Schlaghand. Am Ende der zweiten Runde stand es deshalb unentschieden zwischen den Konkurrenten. Im letzten Drittel erboxte sich der Favorit doch noch einen knappen Punktvorteil und stand als Meister fest. Mit seinem großen Kampf- und Siegeswillen hatte sich Secho bei den Meisterschaften in Szene gesetzt und wurde vom gegnerischen Trainer für seine Leistung und das knappe Urteil gelobt.