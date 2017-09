Regionalsport See Ost Deutscher Meister im Human Table Soccer gesucht

In Baindt kämpfen am Samstag 20 Mannschaft um den Deutschen Meistertitel im Human Table Soccer. Beginn des Turniers ist um 10.20 Uhr.

Human Table Soccer: (phd) Bereits zum elften Mal findet am Samstag in Baindt ein Human-Table-Soccer-Turnier statt. Ins Leben gerufen hat das 2007 die KJG Baindt anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens. Aufgrund der positiven Resonanz wurde aus der einmaligen Idee ein regelmäßiger Wettbewerb. Nach der Gründung des Human-Table Soccer-Vereins Deutschland, dem HTSV Baindt, wird das Turnier seit 2013 als Deutsche Meisterschaft ausgetragen.

Beim Human Table Soccer handelt es sich um „Tischfußball in Lebensgröße“ – gespielt von Menschen, die an Stangen fixiert sind. Sportliche Betätigung in einer Mannschaft, die nur gemeinsam erfolgreich sein kann, gepaart mit viel Spaß und hin und wieder einer Beanspruchung der Lachmuskeln: Die meisten Teilnehmer sind bereits seit vielen Jahren regelmäßig mit dabei und freuen sich jedes Jahr wieder auf das Turnier.

Chef-Organisator Marco Busam erzählt, dass auch in diesem Jahr die 20 Teilnehmerplätze rasch vergeben waren. Darüber hinaus sammelt der HTSV mit seiner Spende-dein-Pfand-Aktion für einen guten Zweck. In diesem Jahr geht der Erlös an den Ravensburger Clowns.

Ein gewisser Ehrgeiz ist den Mannschaften trotz des im Vordergrund stehenden Spaßes nicht abzusprechen. Meistens gibt es in den K.-o.-Spielen ab dem Viertelfinale viele enge Begegnungen auf dem Feld. Im Vorjahr etwa wurde das Halbfinale zwischen „Los Cordones“ und „Dachser“, Neuauflage des Endspiels von 2015, erst in der Verlängerung per Golden Goal entschieden. Beginn des Turniers ist am Samstag um 10.20 Uhr, wenn Rekordmeister Los Cordones als Titelverteidiger das Turnier eröffnet und seinen dritten Deutschen Meistertitel in Serie anpeilt.

Um die Wartezeiten zwischen den Spielen so kurzweilig wie möglich zu gestalten, haben sich Marco Busam und seine Mitstreiter „eine attraktive sportliche Betätigung abseits vom Feld“ einfallen lassen, für die „eine gute Hand-Auge-Koordination“ nötig sei. Mehr wollte der Vorstand des HTSV nicht verraten. Zwischen Vor- und Endrunde sowie nach der Siegerehrung werden „Sambucca unplugged“ musikalisch für Stimmung sorgen. Einem wie aufregenden, ereignisreichen und lustigen Tag im Hof der KJG Baindt in der Marsweilerstraße steht nichts im Weg.