Regionalsport See Ost Deutlicher als erwartet in Tannau gewonnen

Der FC Kosova Weingarten siegt beim SV Tannau mit 3:0, Kehlen II lässt der SG Hergensweiler/Niederstaufen beim 9:2 in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 keine Chance.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: SV Tannau – FC Kosova Weingarten 0:3 (0:1). – Tore: 0:1 (33.) Halili, 0:2 (74.) Adaba, 0:3 (91.) Bagci. – Schiedsrichter: Güzel. – Zuschauer: 100.

Äußerst zufrieden zeigte sich der Weingartener Trainer Dughaxin Shala mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die durch diesen Erfolg auf den fünften Tabellenplatz klettert. Mit einem so deutlichen Erfolg hatte er im Vorfeld der Partie nicht gerechnet. „Großes Lob an meine Mannschaft, wir waren von der ersten Minute an am Drücker“, hatte er einen souveränen Auftritt seines Teams gesehen. Zwar hätte auch der SV Tannau seine Chancen gehabt, doch die größere Zahl an Möglichkeiten habe sein Team zu verzeichnen gehabt.

SG Hergensweiler/Niederstaufen – SV Kehlen II 2:9 (1:4). – Tore: 0:1 (7.) Cottance, 0:2 (10.) Schmollinger, 0:3 (13.) Schleier, 0:4 (34.) Schmollinger, 1:4 (41.) Heim, 1:5 (48.) Cottance, 2:5 (50.) Heim, 2:6 (55.) Tadler, 2:7 (58.) Cottance, 2:8 (71.) Schmollinger, 2:9 (81.) Mandel. – SR: Lapcin. – ZS: 60.

„Wir haben die Anfangsviertelstunde verschlafen“, erklärte SG-Betreuer Volker Kick, wie die 2:9-Klatsche ihren Lauf nehmen konnte. Nach den frühen drei Gegentoren habe sich seine Mannschaft zwar „einigermaßen gefangen“, kassierte jedoch vor dem ersten eigenen Treffer noch das 0:4. Doch das Tor zum 1:4 vermochte nicht, zusätzliche Kräfte bei den Hausherren freizusetzen. „Es fehlt derzeit die spielerische Stärke“, sagte Kick, der zudem auch auf wichtige Spieler in dieser Begegnung verzichten musste, was das Unterfangen nicht leichter machte. Als Kehlen zwischen der 55. und 81 Minute weitere vier Treffer nachlegte, gab es kein Aufbäumen mehr von Seiten der SG.

SV Ettenkirch – TSV Schlachters II 7:1 (3:0). – Tore: 1:0 (40.) Bernhard, 2:0 (42.) Wachter, 3:0 (44.) Schutzbach, 4:0 (49.) Wachter, 4:1 (50.) Quednau, 5:1 (70.) Wachter, 6:1 (75.) Gebert, 7:1 (86.) Bucher. – SR: Kulak. – ZS: 70.

Trotz der sieben Gegentreffer scheint der TSV Schlachters II noch ziemlich gut weggekommen zu sein mit diesem Ergebnis. „Wir hatten noch wesentlich mehr Chancen“, sagte Tobias Kaiser, Trainer des SV Ettenkirch. Doch es dauerte eine Weile, bis der SVE aus seinen Möglichkeiten auch etwas Zählbares machen konnte. Kaiser hatte den angeschlagenen Rico Matjas zunächst auf der Bank gelassen, doch als er ihn dann kurz vor der Halbzeit brachte, bereitete dieser prompt die drei Tore zur 3:0-Pausenführung vor. Auch nach Wiederanpfiff blieben die Hausherren sowohl spielerisch als auch läuferisch stärker und legten noch vier weitere Treffer nach.

SC Bürgermoos – TSV Oberreitnau 1:3 (0:0). – Tore: 0:1 (69.) Ströhm, 1:1 (85.) Staggat, 1:2 (89.) Baltes, 1:3 (94.) Schober. – SR: Fortenbacher. – ZS: 30.

Getreu dem Motto „Haste Sch... am Fuß, haste Sch... am Fuß“, verpasste der SC auch in diesem Spiel einen Punktgewinn. Sowohl individuelle Fehler als auch strittige Schiedsrichterentscheidungen hatten aus Sicht von Trainer Markus Vonbach diese Partie entschieden. Obwohl seine Mannschaft „ab der 60. Minute platt war“ – Bürgermoos hatte bereits am Freitag gegen Langenargen gespielt – schaffte die Vonbach-Elf in der 85. Minute den Ausgleich in der wohl besten Partie des SC in dieser Saison. Doch aufgrund besagter Mixtur an Umständen sollte es trotzdem nicht zu zumindest einem Punkt reichen.

TSG Lindau-Zech – TSV Eschach II 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (11.) Rummler, 0:2 (60.) Schlachter, 1:2 (65.) Gümüs, 1:3 (82.) Rummler. – SR: Streibel. – ZS: 30.

Nach einer schwachen Anfangsphase kam die TSG zunehmend besser in die Partie. Doch „immer, wenn wir dran waren, haben wir das Gegentor bekommen“, klagte TSG-Abteilungsleiter Patrick Hielscher. So war sein Team zwar über weite Strecken ebenbürtig, ließ aber die notwendige Entschlossenheit im Abschluss vermissen.