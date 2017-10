Regionalsport See Ost Derby der Gegensätze beim TSV Eschach

Regionalsport See Ost

Meisterschaftsfavorit TSV Berg gewinnt beim TSV Eschach das Fußball-Landesligaderby mit 5:1 auch in der Höhe verdient.

Fußball-Landesliga: TSV Eschach – TSV Berg 1:5 (0:2). – (ua) 2005/06 haben Eschach und Berg in einem Punktspiel (Kreisliga A) zuletzt gegeneinander gespielt. Seitdem trennten sich die Wege. Während Berg mit namhaften Sponsoren gesegnet war und sich zahlreiche höherklassige Spieler leistete, erarbeitete sich Eschach den Weg in die Landesliga hauptsächlich durch sehr gute Jugendarbeit. Nach dem Berger Abstieg aus der Verbandsliga standen sich nun beide Mannschaften am zwölften Spieltag wieder gegenüber. Und Berg gewann das Duell „David gegen Goliath“ erwartungsgemäß.

Eschach musste im Vergleich zur Vorwoche seine Hintermannschaft umstellen. Berg war gewarnt und ging von Beginn an voll konzentriert zu Werke, erspielte sich ein deutliches Übergewicht. Die ganz klaren Chancen blieben jedoch aus. So sorgte eine Standardsituation für den Lohn ihrer Überlegenheit nach einem Eckball durch Andreas Frick (25.). Sichtlich beflügelt, erspielten sich die Gäste nun bessere Chancen. Eschach, das es mit seinen Mitteln ordentlich machte, musste (35.) auf den verletzten Leistungsträger Florian Locher verzichten. Noch vor der Halbzeit gelang Berg das 2:0 durch Nikolas Deutelmoser (41.). „Hinten sind wir ganz gut gestanden. Die Gegentreffer waren unglücklich“, haderte Trainer Nectad Fetic. „Berg hat ein sehr gutes Gegenpressing gespielt. Da war es von Beginn an schwer, viel nach vorn zu machen.“

Nach der Pause leerten sich schlagartig die Ränge. Zum einen wegen des plötzlich einsetzenden Regen, zum anderen weil Berg keine Spannung mehr aufkommen ließ. Christian Hepp (55.), Sabrin Sburlea (62.) und Andreas Kalteis (65.) schraubten das Ergebnis schnell in die Höhe. Trainer Oliver Ofentausek war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: „Wir wollten den Patzer von Weiler unbedingt ausnutzen. Wir haben uns gut bewegt und waren spielerisch sehr präsent. Das war von Anfang bis zum Ende ein sehr guter Auftritt.“ Letztendlich hatte Eschach dem Berger Einbahnstraßenfußball nichts entgegenzusetzen. Als die Gäste nach dem 5:0 einen Gang zurückschalteten, kam Eschach zu einer Torchance. Diese nutzte der eingewechselte “ – Tore: 0:1 Frick (25.), 0:2 Deutelmoser (41.), 0:3 Hepp (55.), 0:4 Sburlea (62.), 0:5 Kalteis (65.), 1:5 Kapellen (76.). – Schiedsrichter: Rösch. – Zuschauer: 300.