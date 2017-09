Regionalsport See Ost Der VfL Brochenzell ist Spitzenreiter

Etwas mageres 2:1 über den FC Friedrichshafen reicht dem Klub der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Aufsteiger Ailingen punktet gegen Achberg.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: VfL Brochenzell – FC Friedrichshafen 2:1 (0:0). – Tore: 1:0 (53., Foulstrafstoß), Erdem 2:0 (71., Handstrafstoß, Erdem), 2:1 (80.) Montano. – Schiedsrichter: Gienger (sehr gute Leistung).

Drei Punkte geholt, aber dennoch nicht zufrieden. „Wir haben viele Chancen ausgelassen“, kritisiert Ralf Bühler seine Mannen, die gegen den FC Friedrichshafen „keinen guten Tag erwischt“ hatten. „Der VfL kann mehr“, kommentiert Bühler ein knappes Resultat, das „hätte deutlich höher ausfallen müssen“. Auf der anderen Seite hatte der FC nach dem kapitalen Torwartfehler a la Sven Ulreich von den Bayern am Samstag, dennoch kein Chance auf einen Punkt. Und dann findet Bühler doch noch etwas Positives am 2:1: „Die Mannschaft ist ruhig und geduldig geblieben, hat den Ball laufen lassen.“

TSG Ailingen – SV Achberg 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (45. + 1) Giraud, 1:1 (62.) Graf. – Schiedsrichter: Berger (Untermarchtal, mit „richtig guter Leistung“). – Zuschauer: 100.

„Ich weiß zwar nicht, was mein Kollege zu diesem 1:1 sagt“, kommentiert Steve Reger das Unentschieden am Sonntag. „Aber wir sind heute zufrieden. Das Remis ist, glaube ich, für beide okay! Zwar habe seine Mannschaft fünf Minuten vor Schluss den „lucky punch“ nicht nutzen können, aber das 2:1 wäre des Guten vielleicht auch zuviel gewesen. Das 0:6 vergangene Woche gegen Eriskirch sei noch in den Hinterköpfen gewesen, beide Innenverteidiger mussten ersetzt werden, A-Jugendspieler rutschten ins Team („sie haben einen richtig tollen Job gemacht): Gründe die für einen zufriedenen Coach sprechen. Und der hat nach dem 0:1 eine Elf gesehen, die sich davon „gut erholt“ hatte“, eine Aufwärtstendenz gegen den starken Gegner gezeigt, der aber noch ein wenig geschwächt war vom intensiven Spiel am Mittwoch beim VfB Friedrichshafen II.

SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz – TSV Neukirch 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 (37.) Grünenburg, 2:0 (78.) Wetzel, 3:0 (84.) Schneider. – Schiedsrichter: Doruk (Singen, hat „sehr gut gepfiffen“). – Zuschauer: 200.

Nicht jeden Tag gelingt der Mannschaft von Trainer Thomas Kristen ein 3:0. Noch dazu gegen ein Neukirch mit einer „sehr guten Elf, das unangenehm und schwer“ zu bespielen war. Der tiefe Platz in Hegne habe seinen Teil dazu beigetragen, sagt Kristen, dass dieses „attraktive Fußballspiel mit vielen Zweikämpfen“ sehr hart gewesen sei. Der Erfolg, wenngleich verdient, sei aber zu hoch ausgefallen. Neukirch habe nach dem 0:3 noch die Torlatte getroffen. Vor allem ist Kristen froh, dass seine Elf – im Gegensatz zur vergangenen Woche – „kompakt und zweikampfstark“ aufgetreten sei.

FC Dostluk Friedrichshafen – VfB Friedrichshafen II 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (30.) Abadzic, 1:1 (74.) Konuskan. – Schiedsrichter: Alkin.

Serkan Buz war nicht zufrieden. Beim 0:1 habe seine Mannschaft geschlafen, klagt der Dostluker Trainer. Und nach dem Wechsel seien seine Spieler zu fahrlässig mit ihren vielen Chancen umgegangen. „Einmal Torpfosten und zweimal die Torlatte getroffen und dann noch zwei oder drei hundertprozentige Chancen vergeben“, rechnet der Coach vor. Mit der spielerischen Vorstellung seiner Mannschaft, die im Gegensatz zu früheren Saionauftakten kaum Urlauber zu ersetzen habe, war Buz zufrieden. Nur ein „Knipser“ habe dem FC Dostluk gefehlt.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – TSV Eriskirch 2:1 (1:2). – Tore: 0:1 (13.) Brentel, 1:1 (26.) Bisleruck, 2:1 (52.) Brentel, 2:2 (52.) Nuber. – Schiedsrichter: Leuter (Bad Waldsee). – Zuschauer: 100.

Vor allem mit der „guten Moral“ seiner Spieler war Thomas Brugger, Ko-Trainer und Pressesprecher, sehr zufrieden. „Sie sind zweimal zurück gekommen“, lobt Brugger, die „Steigerung gegen einen guten Gegner“ sei nicht zu übersehen gewesen. Unter Strich deshalb war die SGM Fischbach/Schnetzenhausen auch mit dem Resultat zufrieden. Beide Mannschaften, so Brugger, hätten aufgrund der vielen Tormöglichkeiten, Chancen gehabt, die Partie zu ihren Gunsten zu entscheiden.

SV Oberteuringen – SpVgg Lindau 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (78.) Bergmann. – Schiedsrichter: Falk.

Der SV Oberteuringen hat den Sprung aus dem Tabellenkeller verpasst. Die Mannschaft von Furat Yenidogan bleibt Vorletzter, die Bayern stehen jetzt auf Rang zwei. Der Oberteuringer Trainer war leider nicht zu erreichen.

SC Friedrichshafen – TSV Schlachters 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 (71.) Krubally, 1:1 (90.) Herpich.

Der Tabellenletzte hatte lange Zeit die ersten drei Punkte der Saison im Blick, um sie dann in letzter Minute doch noch an den Tabellendreizehnten zu verlieren.