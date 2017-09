vor 1 Stunde SK Regionalsport See Ost Der VfB Friedrichshafen II besiegt den SV Achberg mit 4:3

Der VfB hat die Weiche in die richtige Richtung gestellt. Mit diesem Erfolg über einen der Favoriten hat die Mannschaft von Trainer Wolfgang Fluhr den so wichtigen Anschluss ans obere Tabellendrittel in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 hergestellt.