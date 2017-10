Regionalsport See Ost Der TV Kressbronn hat kühlen Kopf behalten

Handball-Bezirksligafrauen gewinnen ihr Heimspiel gegen Lonsee-Amstetten mit 20:18. Die HSG Friedrichshafen-Fischbach und die TSG Ailingen verlieren in Biberach und Ludwigsfeld.

Handball-Bezirksliga, Frauen:TG Biberach II – HSG Friedrichshafen-Fischbach 30:25 (14:11). -Das erste Auswärtsspiel der Saison hat sich die HSG anders vorgestellt. Beim Aufsteiger zeigte die Mannschaft von Trainer Damir Turndazic vor allem Mitte der ersten Halbzeit eine schlechte Angriffsleistung.

Weil das Spiel zuvor länger dauerte, standen den Mannschaften nur zehn Minuten zum Aufwärmen in der Halle zur Verfügung. Mit ein paar Minuten Verspätung wurde angepfiffen. Die ersten Minuten begannen ausgeglichen, ehe die Friedrichshafenerinnen völlig den Faden verloren. Im Angriff wurden die Bälle weggeworfen, das Rückzugverhalten war schlecht. Biberach nutzte diese Fehler gnadenlos aus, münzte sie in einfache Tore um. Nach 16 Minuten sah sich die HSG deutlich im Hintertreffen (4:12). Im weiteren Spielverlauf stabilisierte sich die Mannschaft zunehmend, kam nach einer Umstellung in Angriff und Abwehr häufiger zum Torerfolg. Auch die Abwehr arbeitete immer konsequenter, eroberte sich den Ball. Vor allem Dorothea Diemer hielt ihre Mannschaft durch ihre Tore im Spiel. Bis zur Halbzeitpause kämpfte sich die HSG ins Spiel.

Auch der Beginn der zweiten Halbzeit wurde verschlafen. Im Angriff entwickelten die Friedrichshafenerinnen zu wenig Druck, die Deckung verschob zu langsam. Biberach erspielte sich eine entscheidende Führung (20:14; 37.), die es bis zehn Minuten vor Spielende erhöhte (28:20). Erst jetzt fingen sich die Gäste vom Bodensee wieder, zeigten im Angriff schöne Kombinationen, die zu Toren führten. Nach fünf Treffern in Folge waren sie wieder dran (25:28; 56.). Doch der Kräfteverschleiß war nun deutlich bemerkbar. Biberach machte den Sack zu und siegte verdient.

HSG FN-Fischbach: Rölli (Tor), Diemer (6/4), Heinrichs (4), Rist (3), Scharr (3), Pechar (3), Haid (3), Wildner (2), Stellmacher (1), Kordes, Szabo.

Zu viel Respekt vor dem Tor

TSF Ludwigsfeld – TSG Ailingen 35:26 (18:12). – Von der ersten Minute an taten sich die Ailingerinnen schwer. „Wir haben weder in der Abwehr noch im Angriff ins Spiel gefunden“, kritisiert TSG-Coach Richard Darga. „Dazu haben wir den Ball unnötig verloren und Ludwigsfeld zu leichten Toren eingeladen.“ Lediglich in den ersten Minuten schaffte es die ersatzgeschwächte Ailinger Mannschaft mitzuhalten. Lea Jäger traf per Strafwurf zum 4:5 (9. Minute). „Ludwigsfeld hat uns mit seiner Härte eingeschüchtert. Auch konditionell konnten wir nicht mithalten, da einige Mädels angeschlagen waren.“ Bis zur Halbzeit erspielten sich die Gastgeberinnen deshalb einen deutlichen Vorsprung.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Spiel: Ailingen zeigte zu viel Respekt vor dem Tor der Ludwigsfelderinnen, die diese Unsicherheit zu nutzen wussten. „Das war einfach ein Spiel zum Vergessen. Wir müssen es abhaken und weiter geht’s.“ Zu keiner Minute gab Ludwigsfeld das Zepter aus der Hand. Spätestens beim 26:18 durch die siebenfache Torschützin Amelie Karlshaus war die Partie gelaufen (47.). Zwar wehrten sich die Ailingerinnen nach Kräften, doch Ludwigsfeld brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte seinen zweiten Saisonsieg.

TSG Ailingen: N. Kramer (Tor), Divy (6), Jäger (5/4), K. Kramer (5), Kebach (3), Meschenmoser (3/1), Briel (2), C. Katzenmaier (1), R. Katzenmaier (1), Zinser, Haake, Künstler.

Anika Hommel hält Sieg fest

TV Kressbronn – HSG Lonsee-Amstetten 20:18 (10:6)). – Am späten Sonntagnachmittag trafen die Handballerinnen des TVK auf Lonsee-Amstetten. Mit der unglücklichen Niederlage der vergangenen Woche im Hinterkopf und der Tatsache, dass die Gegnerinnen in der vorherigen Saison noch in der Landesliga gespielt hatten, lag die Favoritenrolle klar bei den Gästen. Nichtsdestotrotz wollten die Kressbronner Handballdamen die ersten zwei Punkte der Saison für sich gewinnen und zeigten von Beginn an eine starke Teamleistung. Dadurch gelang dem TVK der bessere Start in die Partie, und er führte in der 19. Minute bereits mit 7:3. Vor allem deren starke Abwehr stellte die Spielerinnen aus Lonsee-Amstetten vor große Probleme, deshalb nahm der TVK einen verdienten Vorsprung mit in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte behielten die Spielerinnen aus Kressbronn ihre Führung, bauten sie durch clevere Aktionen im Angriff sogar auf 13:6 in der 37. Minute aus. Allerdings wollten die Gegnerinnen deshalb noch nicht aufgeben, wandelten jeden Fehler der Kressbronner Damen in ein Tor um und verkürzten den Rückstand auf 17:18 in der 55. Spielminute. Glücklicherweise bewahrten die Kressbronner Spielerinnen auch in diesen spannenden letzten Minuten der Begegnung einen kühlen Kopf, und Dank einer Paradeleistung von Torhüterin Anika Hommel gelang es, die Partie am Ende mit 20:18 für sich zu entscheiden.