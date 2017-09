Regionalsport See Ost Der TSV Meckenbeuren bleibt Tabellenführer

Trotz der 0:2-Niederlage am Sonntag in Baindt den "Platz an der Sonne" behalten. Der Abstand zu den Verfolgern Beuren und Leutkirch ist aber geschrumpft. Siebter Spieltag der Fußball-Bezirksliga.

Fußball-Bezirksliga: FC Isny – TSV Tettnang 1:4 (0:1). – Schon früh zeigte das Spiel, in welche Richtung es gehen soll. Schon in der ersten Minute gingen die Gäste durch Nils Maurer in Führung. Erst beim Stand von 0:4 gelang den Hausherren der Ehrentreffer. „Das war einfach desolat von uns, und das schon zum zweiten Mal in Folge“, klagt Uwe Hansen, Trainer des FC Isny. Nach dem frühen Rückstand habe sein Team hinterher laufen müssen. Zu wenig aggressiv seien die Gastgeber gewesen. „Es war nicht schön anzuschauen, wir sind weit von unserer Bestform entfernt“, sagt Hansen. Dass beim FC Isny einige Stammkräfte fehlten, lässt der Coach nicht gelten. Gerade die, die sonst eher zuschauen, hätten stärker auf sich aufmerksam machen müssen. – Tore: 0:1, 0:4 (1./74.) N. Mauerer, 0:2 (51.) Weiß, 0:3 (60.) Dannecker, 1:4 (85.) Korkmaz. – Zuschauer: 100.- Schiedsrichter: Kaiser.

SG Argental – SC Unterzeil-Reichenhofen 2:1 (1:1). – Durch diesen Sieg hat sich der Graben für die SG Argental in Richtung Tabellenende vergrößert. „Das war sicher ein schlechtes, kein berauschendes Bezirksligaspiel“, sagt Thomas König, Abteilungsleiter der SGA. Die Gäste gingen (12. Minute) in Führung. Kurz vor der Pause glichen die Hausherren aus. Kurz vor dem Ende war der SG Argental der Siegtreffer gelungen. „In der ersten Halbzeit gab es ein leichtes Plus für die Gäste, die zweite ging an uns“, erklärt König. Der Sieg sei glücklich, weil der Siegtreffer so spät gefallen war. – Tore: 0:1 (12.) Breher, 1:1, 2:1 (45./87.) Glaser. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Goldammer.

SV Baindt – TSV Meckenbeuren 2:0 (0:0).- Freude über den Sieg, ja. Trauer wegen der Verletzung des Torwarts des SV Baindt, Tobias Hage, aber auch (49.). „Das schmälert diesen Sieg ungemein. Ich habe es so gesehen, dass unser Torwart sich bei einem Zweikampf verletzt hatte. Er war dann zwar wieder bei Bewusstsein, aber es könnte eine Gehirnerschütterung sein, so meine Einschätzung“, sagt Armin Lauriola, Coach der Gastgeber, weshalb Hage ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Lob an den Gegner Meckenbeuren, der nicht darauf gedrängt habe, wann es denn weiterginge. Aber auch ein Lob an die eigenen Akteure, die sich von dem Schock nicht haben aus dem Konzept bringen lassen. „Lange haben wir abgewartet, weil Meckenbeuren immer gefährlich ist“, erklärt Armin Lauriola. Die Gäste, so Coach Daniel Schmid, seien wegen vieler Ausfälle nicht gut ins Spiel gekommen. Man habe versucht, Fußball zu spielen, der Gegner hingegen nur Langholz geschlagen. Und sei auf Konter gegangen. Gerade nach dem 1:0. Mit Erfolg. – Tore: 1:0, 2:0 (59./62.) Boenke. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Würzer.

FC Leutkirch – SV Maierhöfen-Grünenbach 4:0 (1:0). – Der FC Leutkirch bleibt nach diesem Sieg weiter ein Titelkandidat. Die Gäste finden sich in der zweiten Tabellenhälfte wieder. „In der ersten halben Stunde war es ein Spiel auf Augenhöhe, danach hatte Leutkirch die besseren Chancen“, sagt Patrick Straub, Trainer der Gastgeber. So sei es nicht verwunderlich gewesen, dass dem FCL noch kurz vor dem Wechsel das 1:0 gelungen sei. In der zweiten Halbzeit habe der FC Leutkirch sehr diszipliniert gespielt. Maierhöfen-Grünenbach habe keine Mittel gefunden, um die Gastgeber ernsthaft in Gefahr zu bringen. „In der letzten halben Stunde haben sie dann etwas aufgemacht und sind dafür bitter bestraft worden“, sagt Patrick Straub. Ein verdienter Sieg, wie er sagt, aber sicher zu hoch. – Tore: 1:0 (39.) Zollikofer, 2:0 (55.) Hoff, 3:0 (67.) Biechele, 4:0 (90.) Yilmaz. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Komander.

SV Seibranz – SV Mochenwangen 2:1 (1:1). – „Das war heute vielleicht die jüngste SVS-Mannschaft seit jeher“, meint Florian Grotz, Spieler von Seibranz. In der ersten Halbzeit, so Grotz, seien die Gastgeber das bessere Team gewesen. Drei bis vier gute Torchancen und mehr Spielanteile hatten sie zu verbuchen gehabt. Trotzdem ging Mochenwangen in Führung. Ein Schuss aus 30 Metern in den Torwinkel. Danach habe Seibranz in der ersten Halbzeit keine Chancen mehr zugelassen. Im Gegenteil: Nach einem Foulstrafstoß gelang den Hausherren der Ausgleich. Die zweite Halbzeit sei ausgeglichener gelaufen. Nach einem Außenristpass in die Mitte stand dort Julian Hafner, der das 2:1 erzielte. In der Schlussphase seien die Seibranzer etwas ins Schwimmen geraten. Durch Leidenschaft hätten die das Ergebnis aber über die Zeit gerettet. – Tore: 0:1 (17.) Marks, 1:1 Scheerer (43./FS), 2:1 (73.) Hafner. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Oppold.

SV Beuren – SG Kisslegg 3:1 (1:0). – „Wir haben wieder sehr stark begonnen und sehr früh das 1:0 gemacht“, sagt Marco Mayer, Spielertrainer des SV Beuren. Dann habe man noch zehn bis 15 Minuten Druck gemacht, danach das Tempo etwas herausgenommen. Nach Wechseln in der Pause sei Beuren fünf bis zehn Minuten etwas unkontrolliert gewesen. „Danach haben wir das Heft wieder fest in die Hand genommen“, freut sich Mayer. Das 2:0 folgte auf dem Fuß. Ganz unglücklich sei das 1:2 gefallen. Der Gegner machte nun etwas auf, was dem SV Beuren Chancen eröffnete. „Zwei oder drei Tore mehr wären möglich gewesen“, berichtet der SVB-Spielertrainer. Am nächsten Spieltag kommt es zu einem Spitzenspiel: Tabellenführer Meckenbeuren empfängt Beuren, dem momentan engsten Verfolger. – Tore: 1:0 (3.) Prinz, 2:0, 3:1 (58./88.) Karrer, 2:1 (84.) Bayraktar. – Zuschauer: 350. – Schiedsrichter: Mayr.

SG Aulendorf – TSV Ratzenried 2:3 (0:1). – Die SG Aulendorf hat eine empfindliche Heimpleite bezogen, der Gast aus Ratzenried das zweite Spiel in Folge gewonnen. „Es war ein Spiel auf ein Tor“, sagt Wolfgang Steinbach, Übungsleiter der Gastgeber. Das Spiel habe mit einem Paukenschlag begonnen: Der SGA-Stürmer schießt den Ball an den Innenpfosten. Kein Tor. Das sei, so Steinbach, in dieser Partie drei Mal geschehen. Dann aber das 1:0 für die Gäste. „Ein Pass ist in die Mitte gekommen. Da die Innenverteidiger gepennt hätten, sei das Tor gefallen. Nach dem 2:0 hatte Andreas Krenzler auf 1:2 verkürzt. Ein Eigentor besiegelte das Schicksal der Aulendorfer. „Wir hätten klar gewinnen müssen, hatten Pech, aber auch einen guten Keeper gegen uns“, erklärt Steinbach. – Tore: 0:1 (5.) Widmann, 0:2 (58.) Urban, 1:2 (75.) Krenzler, 1:3 (91.) Eigentor, 2:3 (92.) Vogt. – Zuschauer: 220. – Schiedsrichter: Hecht.

SV Haisterkirch – SV Kressbronn 3:2 (2:0). – Markus Giuliani ist seit Dienstag nicht mehr Trainer beim SV Haisterkirch. Interimstrainer ist Andreas Welte, der, so wie er sich das vorstellt, das Amt mit Daniel Allgäuer teilt, der aber noch im Urlaub ist. Gespräche stehen also noch an. „Eigentlich wäre ein Unentschieden verdient gewesen, aber wir nehmen den Sieg natürlich mit“, sagt Coach Andreas Welte. Die erste Halbzeit sei ausgeglichen gewesen. Der SVH hätte seine Chancen fast zu einhundert Prozent genutzt. Das erste Tor sei nach einem schönen Spielzug gelungen. Vor dem Strafstoß zum 2:0 sei Jakob Schuschkewitz auf und davon gewesen, ehe ein SVK-Akteur dem Treiben widerrechtlich ein Ende bereitete. „In der zweiten Halbzeit hatte Kressbronn mehr Druck gemacht, war spielerisch stark, hatte dann sogar ausgeglichen“, sagt Andreas Welte. Dann war wieder Schuschkewitz am Zug: 3:2 für Haisterkirch. – Tore: 1:0, 3:2 (14./71.) Schuschkewitz, 2:0 (25./FS) Keskin, 2:1 (53.) Siegel, 2:2 (62.) T. Lüneberger. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Scherb.