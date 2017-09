Regionalsport See Ost Der TSV Eschach II behält die Weiße Weste

Fußball-B-Ligist lässt auch gegen neuformierte SG Hergensweiler/Niederstaufen nichts anbrennen, der FV Langenargen bleibt ungeschlagen.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: SG Hergensweiler/Niederstaufen – TSV Eschach II 0:7 (0:3). – Tore: 0:1 (11.) Merz, 0:2 (13.) Schlachter, 0:3 (16.) Salerno, 0:4 (63.), 0:5 (85.) Merz, 0:6 (86.), 0:7 (87.) Rummler. – Schiedsrichter: Schele. – Zuschauer: 70.

„Es wird so langsam mit dem Kader“, sagte SG-Pressemann Volker Kick trotz der deutlichen Niederlage. Doch angesichts dessen, dass die SG Hergensweiler/Niederstaufen in der vergangenen Saison lediglich ein Team in der Reserve gemeldet hatte, sieht er die derzeitigen Ergebnisse nicht als Beinbruch an. Ein bisschen ärgerte ihn der Beginn der Partie. „Die erste Viertelstunde haben wir verschlafen“, sagte Kick. Auch gegen Ende schien es zu Ermüdungserscheinungen zu kommen, sodass der TSV II das Ergebnis noch höherschrauben konnte.

FV Langenargen – FC Kosova Weingarten 1:2 (1:1). – Tore: 0:1 (5.) Kaniwar, 1:1 (21.) Akhlaqi, 1:2 (64.) Kocyigit. – Schiedsrichter: Buchter. – Zuschauer: 80. – Gelb-Rot (65.) Jannuzzi, (67.) Dibba (beide Weingarten).

„Der FC Kosova hat eine richtig gute Mannschaft, da werden es noch einige Teams in unserer Liga schwer haben“, lautete die Einschätzung von Michael Wölfle, Trainer des FV Langenargen. „Kosova hat sich mit den zwei berechtigten Gelb-Roten Karten am Ende selbst die Chance genommen, das Spiel noch zu drehen“, ergänzte der Langenargener Coach. Obwohl die Gastgeber nicht aufgaben, hatte es der FVL dann doch erheblich leichter, den Sieg über die Zeit zu bringen. „Das Spiel haben wir einfach verschenkt, das muss schon in der ersten Halbzeit für uns entschieden sein“, lautete das Fazit des hörbar bedröppelten Weingartener Trainers, Dughaxin Shala. (gbr)

SC Bürgermoos – SV Kehlen II 1:5 (0:5). – Tore: 0:1 (11.) Petri (Strafstoß), 0:2 (13.) Aggeler, 0:3 (23.) Horvat (Strafstoß), 0:4 (25.) Sanduljevic, 0:5 (35.) Aggeler. – Schiedrichter: Achbaa. – Zuschauer: 60.

„Wir sind eindeutig besser geworden in der zweiten Halbzeit – aber schlechter als in der ersten kannst du auch nicht mehr spielen“, resümierte Bürgermoos-Trainer Markus Vonbach. Bezeichnend für die ersten 45 Minuten war das 0:5 aus Sicht der Gastgeber. Vier SC-Defensivspieler wurden kurzum zu „Slalomstangen“ (Vonbach) umfunktioniert, der wohl nicht gänzlich unhaltbare Abschluss ins kurze Eck war da ebenfalls bezeichnend. „In der ersten Halbzeit waren wir überlegen, in der zweiten haben wir uns zurückgelehnt. Letzteres war aber nicht gewollt vom Trainer“, sagte der Kehlener Coach Patrick Ströble.

TSG Lindau-Zech – SV Ettenkirch 0:0 (0:0). – SR: Dorn. – Zuschauer: 80. – Gelb-Rot (90.) Mataris (TSG).

„Wir sind zufrieden“, sagte Zech-Abteilungsleiter Patrick Hielscher angesichts dessen, dass die TSG dieses Remis gegen ein Team geholt hatte, das sie „auf dem Zettel hat für den Aufstieg“. Im Endeffekt sei das Ergebnis gerecht, da die TSG-Defensive in diesem „ausgeglichenen Spiel“ lediglich zwei größere Chancen zugelassen hatte, während seine Elf auf der Gegenseite aber auch nur zu kleineren Möglichkeiten gekommen war.

SV Tannau – TSV Oberreitnau 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 (48.) Schober, 1:1 (61.) Graf. – Schiedsrichter: Yilmaz. – Zuschauer: 80.

Für eine große Überraschung hielt der Tannauer Abteilungsleiter Josef Gindele dieses Ergebnis nicht, auch wenn der TSV bislang nicht allzu viele Punkte in dieser Saison gesammelt hatte. „Die sind bei weitem nicht so schlecht, wie sie in der Tabelle dastehen“, stellte er klar. Dass es für seine Mannschaft lediglich zu einem Punkt gereicht hatte, sei auch dem Umstand geschuldet, dass die Chancenverwertung nicht optimal gewesen sei. „Wir haben zu viele Chancen für unser eines Tor gebraucht“, merkte er an. Letztlich sei es aber ein gerechtes Ergebnis, das „unterm Strich in Ordnung geht“, so Josef Gindele.