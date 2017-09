Regionalsport See Ost Der SV Kehlen kann seinen 2:0-Vorsprung nicht halten

Gegen Aufsteiger Strassberg hat sich der Gastgeber am Sonntag recht schwer getan. Das Fußball-Landesligaspiel endet mit einem 2:2.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – TSV Strassberg 2:0 (2:1). – Im Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Strassberg brachte Kehlen nicht den erhofften Sieg zustande. Nach einer 2:0-Führung konnte der SVK das Spiel nicht in der Hand behalten: Nach dem Ausgleich in der 57. Minute waren die Gäste mit ihren Kontern gefährlich und schnupperten ebenso am Dreier wie der SVK, der sich bemühte, aber keinen Druck auf das Gästetor aufbauen konnte.

Johannes Beier profitierte in der elften Minute der Partie von einem Abwehrschnitzer vom Strassberger Raphael Steinhart, der beim Abwehrversuch über den Ball geschlagen hatte und somit ihn in die erfolgreiche Schussposition brachte (11.). Beim zweiten Kehlener Treffer ließ der Strassberger Torhüter Michael Heusel nach einem Schuss den Ball prallen, Sebastian Stumpf setzte nach und konnte für Nick Feyer die Vorlage geben, die schlussendlich aus zehn Metern zentral zum Torschuss führte (22.).

Doch die Freude währte nur kurz bei Kehlen: Bei einem Steilpass auf Tobias Schuth war die Hintermannschaft zu weit vom Torschützen entfernt, dieser schoss aus zehn Metern flach ins Tor (25.). Mit diesem Treffer wachten die Gäste immer mehr auf und zogen ihre Konter auf, während die Kehlener Fehlerquote im Aufbauspiel zunahm. Der Ausgleich für die Gäste in der 57. Minute entsprang einem schulbuchmäßig vorgetragenen Konter über die rechte Seite: Lucas Beyer flankte, Marc-Philipp Kleiner nahm den Ball direkt und traf zum 2:2. Das Kehlener Bemühen, danach den Siegtreffer zu erzielen, war deutlich zu erkennen – einzig fehlten an diesem Tag die sprühenden Ideen. Vielmehr kam der Strassberger Franz Hahn in der 74. Minute zu einem Schuss, den Maximilian Divy im Kehlener Tor parieren konnte. Am Ende dürfte der Spielausgang die Leistung beider Mannschaften angemessen widerspiegeln. – Tore: 1:0 (11.) Beier, 2:0 (22.) Feyer, 2:1 (25.) Schuth, 2:2 (57.) Kleiner. – ZS: 200. – SR: Özgür Tan (Neu-Ulm).

SV Kehlen: Divy, Scheuböck, Blaser, Stetter, Beier, Feyer (62. A. Bernhard), D. Bernhard, Michalis (77. Nasic), Stumpf, Amann (77. Lang), Paris.