Regionalsport See Ost Der FV Ravensburg will den Erfolgskurs halten

FV Ravensburg und Karlsurher SC II verfolgen heute das gleiche Ziel. Peter Mörth ist beim FVR zeitgleich mit der Trainersuche beschäftigt.

Fußball, Oberliga: FV Ravensburg – Karlsruher SC II (heute, 14.30 Uhr). – Die Ravensburger Oberliga-Fußballer stehen heute vor einer kniffligen Aufgabe. Gegen die U23 des Karlsruher SC möchte die Mannschaft des Trainergespanns Steffen Wohlfarth/Andreas Wagner den Aufschwung fortsetzen. Vor einer Woche war dem FVR der erste Sieg nach langer Durststrecke geglückt. Der fiel in Nöttingen, bei einer in den bisherigen Spielen als Heimmacht aufgetretenen Mannschaft, etwas überraschend, aber ebenso verdient aus.

Einen richtigen Lauf hat der KSC II – und natürlich wollen auch die Badener diesen fortsetzen. Seit der letzten Niederlage – einem 1:4 in Nöttingen – holte die Drittligareserve zehn Punkte aus vier Spielen. Neben Siegen gegen Reutlingen und in Weinheim holte die Mannschaft des langjährigen Profis Zlatan Bajramovic einen Punkt beim Tabellenzweiten in Villingen und gewann zuletzt gegen den Bahlinger SC. Wie immer stellt sich bei einer U23 die Frage, wie der Kader der spielerisch starken und enorm jungen Mannschaft durch Profis „aufgebessert“ wird.

FV-Trainer Steffen Wohlfarth spielte viele Jahre in zweiten Mannschaften: als junger Kicker beim SC Freiburg, später beim FC Bayern München. Während seiner Zeit in Freiburg war Zlatan Bajramovic als Profi bei den Breisgauern aktiv, ehe der ehemalige Nationalspieler aus Bosnien-Herzegowina zu Schalke 04 wechselte. Nur vom Sehen, aber nicht persönlich kennen sich die beiden heutigen Trainer, sagt Wohlfarth. Er schaffte in Freiburg nicht den Durchbruch bei den Profis, der ihm erst in Ingolstadt gelang. Bajramovic war von Juli bis Dezember 2016 schon einmal in der Oberliga Baden-Württemberg tätig, damals beim Bahlinger SC, mit dem er in Ravensburg 0:0 spielte. Zuletzt war Bajramovic für ein Spiel Interimstrainer der Drittligaelf, für die er ansonsten nebenbei als Ko-Trainer arbeitet.

Auch beim FV Ravensburg bleibt es in der Trainerfrage spannend. Spätestens zu Beginn der Rückrunden-Vorbereitung muss klar sein, wer die Mannschaft coacht. Wohlfarth würde gerne noch weiter Fußball spielen und seine Kickschuhe nicht an den Nagel hängen. „Wir brauchen ihn als Spieler“, sagt der 2. Vorsitzende, Peter Mörth, „wir haben vor Rundenbeginn fest mit ihm geplant. Einen adäquaten Ersatz als Spieler kann ich nicht präsentieren.“

Allerdings: Viele stehen unter Vertrag, bei erfahrenen Trainern stellt sich zudem die Kostenfrage. Peter Mörth steht vor keiner leichten Aufgabe, schließlich ist bekannt, dass der FV Ravensburg gerne ganz oben mitspielen möchte. „Ich habe gute Kontakte und werde die Gespräche intensiveren“, sagt Mörth, ohne Details zu nennen. Momentan favorisiere er auf jeden Fall das Modell, einen externen Übungsleiter zu verpflichten, damit sich Wohlfarth ab Januar wieder auf seine Spielertätigkeit konzentrieren kann.

Eines ist klar: „Wir wollen nach Steffen keine Zwischenlösung mehr, sondern eine langfristige über das Saisonende hinaus.“ Wohlfarth mache einen guten Job und es solle nicht den Anschein erwecken, dass man unbedingt einen neuen Trainer brauche. Vielmehr geht es darum, den erfolgreichsten Oberliga-Torjäger, den der FV Ravensburg je hatte, bald wieder auf dem Rasen zu sehen. Auch der 34-Jährige selbst bestätigt, dass er trotz der einmaligen Chance, in jungen Jahren einen Fünftligisten zu trainieren, noch aktiv spielen möchte. Da es auf dem Feld schwierig ist zu coachen, wird er sich auch heute „auf die Bank setzen“, obwohl er seine Wadenverletzung auskuriert hat. Und: „Wenn es nicht sein muss, spiele ich nicht.“