Regionalsport See Ost Den Jungs fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Ravensburg Towerstars gehen auf Rang 10 in die Länderspielpause. Trainer Jiri Ehrenberger ist unzufrieden mit der Chancenverwertung in der DEL 2. Die Eishockeyspieler bekommen fünf Tage Urlaub.

Eishockey-DEL.2: Als Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger im August mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung gestartet war, setzte er für eine erste Analyse der Saison selbst das Stichwort „Länderspielpause“. Dieser Zeitpunkt ist jetzt da und schon beim Blick auf die Tabelle wird klar, dass das Zwischenfazit durchwachsen ausfällt.

Rang zehn und neun Punkte auf das primäre Saisonziel „direktes Viertelfinal-Ticket“, so hatten sich die Towerstars das erste Rundenviertel sicher nicht vorgestellt. Vor allem deshalb nicht, weil sie die Saison zuvor schon genug Erfahrungen mit einer zähen gemacht hatten und das Team so verändern wollten, dass das Wort „Krise“ nicht mehr im oberschwäbischen Eishockey-Wortschatz vorkommen sollte. Doch wieder einmal muss das Ravensburger Lager erkennen, dass im Sport nicht alles planbar ist. Dazu kommt, dass anders als in der vergangenen Saison selbst bei kritischen Fans und Zuschauern nur bedingt Sorge aufgekommen ist.

Trotz der wenig zufriedenstellenden Tabellenregion haben die Towerstars bis auf ganz wenige Ausnahmen attraktives Eishockey geboten. Das 2:3 am Sonntag beim Tabellenzweiten Frankfurt ist symptomatisch für den Saisonverlauf: Mehr Spielanteile, der Gegner teils überfordert, aber hochkarätige Chancen in zu hohem Maße ausgelassen. „An unserer spielerischen Qualität liegt es nicht, uns fehlt schlichtweg die Kaltschnäuzigkeit“, erklärt der Trainer und ergänzt: „Ich denke schon, dass die Jungs das Spielsystem inzwischen verstanden haben, aber unsere Quote Chancen und erzielte Tore hinkt. “ Dazu komme, dass in engen Spielen die Sensibilität fehle. Wie in Frankfurt.

Da waren die Towerstars in der Schlussphase dem Siegtreffer deutlich näher, als die von 4100 Zuschauern angestachelten Frankfurter. Bis zum Moment, als Thomas Supies die Spiel entscheidende, vermeidbare Strafzeit an der Mittelline unterlief. Darüber ärgerte sich auch Ko-Trainer Christopher Oravec: „Wir scheinen in solchen Spielen immer einen Weg zu finden, uns selbst zu schlagen.“

Weil sich Probleme oft auch im Kopf abspielen, kann eine kleine Pause förderlich sein. Bis Mittwochnachmittag wird bei den Towerstars noch trainiert, dann geht es bis Dienstag nächster Woche erst einmal in einen Kurzurlaub. Es wäre übrigen nicht das erste Mal, dass ein Team nach der Deutschland-Cup-Pause mit einer Serie durchstartet, während andere Klubs einen Durchhänger haben. Jiri Ehrenberger: „Ich glaube an die Jungs, dass sie nach ein paar Tagen Erholung den Kampf annehmen und die Tabellensituation ändern.“