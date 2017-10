Regionalsport See Ost Defensive soll Erfolgsgarant bleiben bei den Ravensburg Towerstars

Towerstars stehen vor drei Spielen in fünf Tagen. Auf die Reise nach Kassel folgen Heimspiele gegen Crimmitschau und Heilbronn.

Eishockey-DEL-2: Kassel Huskies – Ravensburg Towerstars (heute, 19.30 Uhr). – Die deutsche Eishockey-Liga-2 wird am verlängerten Wochenende einen Marker setzen, wenn das erste Viertel der Hauptrunde gespielt ist. Für die Ravensburg Towerstars führt der bloße Blick auf die Tabelle zu Unzufriedenheit, der neunte Platz liegt deutlich unter den Erwartungen. Allerdings ist der Abstand nach oben noch nicht besorgniserregend, weshalb Towerstars-Trainer Jiri Ehrenberger sich und seinem Team ein klares Ziel gesetzt hat. „Wir wollen bis zur Länderspielpause im November so viele Punkte sammeln, dass wir in die direkte Play-off-Zone hineinschnuppern können“, betont der Coach. Bei einem Spiel weniger beträgt der Abstand der Oberschwaben auf den wichtigen sechsten Tabellenplatz nur noch fünf Punkte. Das klingt vielversprechend, wenngleich das anstehende Programm der Ravensburg Towerstars alles andere als einfach ist.

Heute steht die mit einigen Reisestrapazen verbundene Fahrt zum Tabellenfünften Kassel Huskies auf dem Programm, am Sonntag und Dienstag kommen Crimmitschau und Heilbronn in die Ravensburger Eissporthalle. Auch wenn die Towerstars in den beiden Heimspielen Favoriten sind, Trainer Jiri Ehrenberger warnt eindringlich: „Auch in diesen Spielen fangen wir bei Null zu Null an.“ Gegen die Eispiraten hatten die Towerstars schon das Hinspiel mit 1:2 verloren. In dieser Begegnung haperte es besonders mit der Chancenverwertung. Dieses Problem hatten die Ravensburger Stürmer in den letzten beiden Spielen mit zehn erzielten Toren nicht, dennoch will Trainer Jiri Ehrenberger vorrangig eine effektive Defensivarbeit. Beim druckvollen Angriffs- und Vorchecking-System der Towerstars heißt dies, dass die Stürmer ihre Arbeit nach hinten gewissenhaft erledigen müssen. Dass Ehrenberger wie schon am Wochenende zuvor komplett mit vier Sturmreihen auflaufen lässt, macht die Sache aus physischer Sicht einfacher. „Unser System ist sehr laufintensiv, weil wir nicht nur unsere eigenen Gegenspieler im Blick haben, sondern auch sofort reagieren müssen, wenn sich ein Verteidiger in den Angriff einschaltet“, erklärt Towerstars-Stürmer Marc Schmidpeter.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es vor dem Abschlusstraining am Donnerstag aber doch noch zu schlucken. Erneut fällt Top-Stürmer David Zucker am Wochenende aus, diesmal allerdings nicht wegen muskulärer Probleme. Vielmehr plagt ihn eine mittelschwere Angina.