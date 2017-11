Regionalsport See Ost Das erste 5:2 in dieser Badmintonsaison für den VfB Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen besiegt GutsMuths Jena mit 5:2. Bitteres 1:6 gegen Marktheidenfeld nach vielen knappen Duellen in der 2. Badminton-Bundesliga.

2. Badminton-Bundesliga: VfB Friedrichshafen SV GutsMuths Jena 5:2. – Der Tabellenzweite aus Thüringen war schwer einzuschätzen und man durfte gespannt sein. Discher/Hagemeister gaben den ersten Satz im 1. Herrendoppel in der Verlängerung 13:15 ab. Auch danach ging es knapp her, mit dem besseren Ende für Jena. Schumacher/Grittner starteten stark ins Damendoppel. Die Gäste kamen immer besser ins Spiel, hatten die Nase vorn. Mit großem kämpferischem Einsatz kamen die VfB-Damen zurück und Jena hatte im vierten und fünften Satz ihrem Angriffsspiel nichts mehr entgegenzusetzen. Ein wahrer Krimi entwickelte sich auch im 2. Herrendoppel. Arenz/Bühler sicherten sich den ersten Satz, spannend ging es weiter. Mit 11:9 siegten die Gäste im zweiten Durchgang. Den dritten gewannen Arenz/ Bühler 15:13. Am Ende des Kopf-an-Kopf-Rennens jubelten die Friedrichshafen. Nach den Doppeln stand es 2:1. Mit Rückenwind ging es in den Einzeln weiter. Stefanie Matt hatte es mit Jugendnationalspielerin Maria Kuse zu tun, erwischte einen „gebrauchten“ Tag und verlor in drei klaren Sätzen. Besser lief es Philipp Discher. Mit druckvollen und präzisen Schlägen dominierte er von Beginn an und holte den dritten VfB-Punkt. Im 2. Herreneinzel knüpfte Björn Hagemeister an seine Leistungen des vergangenen Spieltages an und gewann sehr souverän. Zwei Matchpunkte waren dem VfB nun sicher. Im abschließenden Mixed war Jena Favorit. Das VfB-Duo Arenz/Schumacher musste den ersten Satz abgeben. Mit zunehmender Spieldauer gewann es die Oberhand, setzte mit trickreichen Schlägen und sicherem Netzspiel den Gegner unter Druck und gewann. Der Jubel war riesengroß, der VfB feierte seinen ersten 5:2 -Sieg in dieser Saison.

VfB Friedrichshafen – TV Marktheidenfeld 1:6. – Im Vergleich zu den Relegationsspielen verstärkte sich der TVM auf der Damen- und Herrenseite. Das 1. Herrendoppel Discher/Hagemeister hat zurzeit einfach nicht das Glück auf seiner Seite. Wie in den Doppeln zuvor zeigte es eine gute Leistung. Aber sie mussten sich in drei hart umkämpften und engen Sätzen geschlagen geben. Das Damendoppel Schumacher/Grittner zeigte wie am Vortag eine starke Leistung und gewann in drei Sätzen. Im 2. Herrendoppel gingen die ersten beiden Sätze an die Gäste. Das VfB-Duo kämpfte weiter und belohnte sich mit dem Satzgewinn. Der vierte ging dann wieder an Marktheidenfeld. Das 1. Herreneinzel glich einer Achterbahnfahrt. Discher sicherte sich den ersten Satz, verlor die beiden nächsten knapp, spielte nun wieder hochkonzentriert und glich aus. Im fünften Satz setzte sich Tim Specht knapp durch. Im Dameneinzel hatte Stefanie Matt jeweils den Satzgewinn vor Augen, brachte ihn trotz einer 10:8-Führung nicht nach Hause. Ähnlich eng verlief das 2. Herreneinzel. Björn Hagemeister verlor den vierten Satz erst in der Verlängerung. Arenz/Schumacher holten sich mit einer starken Leistung die ersten beiden Sätze. Nun fanden die Gäste immer besser ins Spiel und gewannen. Ein bitteres 1:6. Betrachtet man die Ergebnisse, wird gleich klar: Da war mehr drin für den VfB Friedrichshafen.