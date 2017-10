Regionalsport See Ost Das Positive überwiegt beim FV Ravensburg

Wolfram Eitel, Coach des FV Ravensburg, ärgert sich über das 2:2 gegen Fußball-Oberligist Pforzheim, war mit der Leistung seines Teams aber zufrieden.

Fußball-Oberliga: Der Ravensburger Trainer Wolfram Eitel war nach dem 2:2 gegen den 1. CfR Pforzheim „traurig, dass wir eine zweimalige Führung nicht nach Hause gebracht haben“. Allerdings sah er das Ergebnis als „Motivation für nächste Woche“. Diese Motivation könnte vor dem Gastspiel beim SV Oberachern nötig sein. Der SVO gewann das südbadische Derby beim Spitzenreiter Bahlinger SC sensationell mit 6:0.

Der FV Ravensburg verpasste es, am BSC vorbei auf Platz drei zu ziehen, stattdessen bleiben die Eitel-Spieler Sechster. Nach zwei Niederlagen, im Pokal in Freiberg und im Ligaspiel in Neckarsulm, und dem 2:2 vom Samstag könne man die aktuelle Situation „so oder so sehen“, sagte Eitel. Er sehe „immer die einzelnen Leistungen“, die in allen Spielen nicht schlecht waren. Wieder einmal hatte sein Team gegen Pforzheim mehrere Möglichkeiten vergeben. Vor der Pause hatte Burhan Soyudogru zwei große Chancen, direkt nach dem Ausgleich von Pforzheim durch Dominik Salz (47.) schoss Hörger an den Pfosten.

„Wie eng die Liga ist, siehst du an dem Spiel gegen Pforzheim“, erklärte Eitel am Samstag. Man spiele eben auch im Vergleich mit dem Tabellen-14. gegen eine gute Oberligamannschaft. „Wenn da die Konzentration nachlässt, gerätst du schnell ins Hintertreffen.“ Oder du kassierst völlig unnötig zehn Minuten vor Schluss den neuerlichen Ausgleich. Warum Burak Coban im Spielaufbau ins Dribbling ging, wusste er hinterher wahrscheinlich selbst nicht genau. Warum der FV Ravensburg es anschließend nicht schaffte, den Ball in der Zentrale zu klären, war ebenso unverständlich.

„Wir hatten nach dem Ballverlust trotzdem noch die Möglichkeit, den Ball zu klären. Es folgten aber drei, vier Aktionen, in denen wir nicht ganz wach waren“, ärgerte sich Doppeltorschütze Jona Boneberger, der den Ausgang des Spiels „richtig bitter“ fand. Bitter war auch, dass Wolfram Eitel die Auswechslung von Coban bereits geplant hatte, ehe dieser sich den folgenschweren Ballverlust leistete.

Dass er nicht früher als in der 82. Minute wechselte, begründete der Ravensburger Trainer mit seiner Auffassung, dass „keiner abgefallen“ sei. „Wir standen relativ gut, es gab keine Not, zu wechseln.“ Auch er meinte, dass der zweite Gegentreffer nach Cobans Fehler zu verhindern gewesen wäre. „Wir haben ähnlich reagiert wie Pforzheim beim 1:0.“ Soll heißen: zu passiv. „Da musst du eben ein Foul machen, um den Angriff zu unterbinden.“

Für die zu Saisonbeginn stark eingeschätzten Pforzheimer Gäste war es nach vielen Rückschlägen in den vergangenen Wochen ein Lichtblick. Von einem „Befreiungsschlag, bei dem die Spieler gesehen haben, dass wir auch noch Tore machen und Punkte holen können“ sprach CfR-Coach Adis Herceg. „Mir sind sehr viele Steine vom Herz gefallen.“ Das Unentschieden ging laut Herceg „in Ordnung, auch wenn Ravensburg die eine oder andere Chance mehr hatte.“ Wolfram Eitel widersprach der Kritik, dass seine Mannschaft nach der Führung jeweils etwas zurückgeschaltet habe und verwies auf die Klasse des Gegners. „Natürlich wollen wir alle Heimspiele gewinnen. Wir wollen auch alle Auswärtsspiele gewinnen. Nur macht der Gegner da nicht immer mit. Fußball ist eben nicht programmierbar.“

Reiner Steck nicht mehr Trainer

Nicht mehr dabei sind die Trainer der U23 des FV Ravensburg, Reiner Steck und sein Ko-Trainer Daniel Kniesel. „In beiderseitigem Einvernehmen“, sagte der Stellvertrende Vorsitzende und Sportliche Leiter Peter Mörth, haben man sich getrennt. Gerhard Rill und Johannes Joser sollen erst einmal bis zur Winterpause weitermachen. Rill war ja schon Trainer der A-Jugend, der zweiten und der ersten Mannschaft (im ersten Oberligajahr), Joser viele Jahre Spieler beim FV Ravensburg.