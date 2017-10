Regionalsport See Ost Dank Eigentor im Spitzenspiel der Kreisliga B durchgesetzt

Der FV Langenargen dreht das Fußball-Kreisliga-B-Spiel gegen denSV Ettenkirch und gewinnt 2:1. Tannau schlägt den SC Bürgermoos klar mit 6:0.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: SV Ettenkirch – FV Langenargen 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 (22.) Matjas, 1:1 (58.) Kocyigit, 1:2 (85.) Motzkus (Eigentor). – SR: Ledl (Bad Waldsee). – ZS: 50.

Nach einer guten ersten Halbzeit und einer verdienten Pausenführung schafften es die Hausherren in den zweiten 45 Minuten nicht, an diese Leistung anzuknüpfen. „Wir haben nachgelassen“, sagte der Ettenkircher Trainer Tobias Kaiser. Der FV Langenargen wurde stärker und hatte auch das nötige Quäntchen Glück in diesem Spitzenspiel. Nach einer Ecke fiel der Ausgleich und durch ein Eigentor sogar noch der Siegtreffer. Der Ettenkircher Trainer weiß, wo er anzusetzen hat in den nächsten Trainingseinheiten: „Wir können mit jeder Mannschaft mithalten, müssen uns aber in der Offensive mehr Chancen herausspielen“, sagt der SV-Coach.

SV Tannau – SC Bürgermoos 6:0 (3:0). – Tore: 1:0 (4.) Schwarz (Eigentor), 2:0 (11.) Müller, 3:0 (39.) Graf, 4:0 (60.) Sauter, 5:0 (62.) Staggat (Eigentor), 6:0 (73.) Graf. – Schiedsrichter: Keller. – Zuschauer: 70.

Trotz mehrerer personeller Ausfälle ließ der SV Tannau in dieser Partie nichts anbrennen und behauptete seine Spitzenposition. Sehr entgegen kam den Tannauern das frühe 1:0. Nach einem Abschluss von Alexander Graf prallte der Ball von Bürgermoos-Keeper gegen den Kopf des armen Innenverteidigers Manuel Schwarz und von dort in das SC-Gehäuse. Lediglich beim Stand von 2:0 wurde es einmal kurz gefährlich für die Hausherren bei einer Chance des SC, die ansonsten das Spiel im Griff hatten. Allerdings wollte der Tannauer Abteilungsleiter den Erfolg nicht zu hoch bewerten, man habe keinesfalls überragend gespielt: „So verlieren wir gegen ein Spitzenteam“, machte Josef Gindele klar.

TSG Lindau-Zech – SV Kehlen II 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (7.) Megtit, 0:2 (56.) Ehmann, 1:2 (66.) Yildirim, 1:3 (70.) Blum. – SR: Sen. – ZS: 40.

Zech-Abteilungsleiter Patrick Hielscher zeigte sich nach dieser Begegnung alles andere als zufrieden. „Das war ein ganz schwaches Spiel von uns. Wir waren immer einen Schritt zu spät“, bemängelte der Abteilungsleiter. Vor allem das kompakte Auftreten, das seinem Team in dieser Saison schon das eine oder andere gute Ergebnis beschert hatte, fehlte Hielschers Mannschaft in dieser Partie.

SG Hergensweiler/Niederstaufen – TSV Oberreitnau 1:2 (0:2). – Tore: 0:1 (20.), 0:2 (29.) Weinl, 1:2 (90.) Hammer. – SR: Hengge. – ZS: 70.

Trotz der Niederlage zog SG-Betreuer Volker Kick ein eher positives Resümee. Denn während die neu formierten Gastgeber in den vergangenen Partien vor allem in der zweiten Hälfte auch konditionell ihre Probleme hatten, reichte diesmal „die Luft für 90 Minuten“. Und nach einer ersten Halbzeit, in der der TSV Oberreitnau verdient mit 2:0 in Front gelegen hatte, sei sein Team in den zweiten 45 Minuten „präsenter“ gewesen und habe sich „zwei, drei Chancen“ herausgespielt. Doch außer dem Anschlusstreffer kurz vor dem Schlusspfiff gab es für die Hausherren nichts zu bejubeln.

TSV Eschach II – TSV Schlachters II 2:2 (2:1). – Tore: 0:1 (17.) Riek, 0:2 (38.) Rummler, 1:2 (43.), 2:2 (56.). – SR: Delepine. – ZS: 100. – Gelb-Rot (55.) Kohler (Tannau).

Der Mitfavorit auf den Aufstieg vermochte es in dieser Begegnung nicht, einen 2:0-Vorsprung ins Ziel zu bringen. Schlachters-Stürmer Sebastian Quednau bescherte seinem Team mit seinem Doppelpack einen Punkt.