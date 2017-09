Regionalsport See Ost Damir Alihodzic: "Positiven Trend fortsetzen"

Regionalsport See Ost

Der FC Friedrichshafen trifft am Sonntag auf den Vorletzten SV Oberteuringen. Eine richtungsweisende Partie für beide Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: FC Friedrichshafen – SV Oberteuringen (Sonntag, 15 Uhr, Stadion Berufsschulzentrum). – Für beide Mannschaften ein nicht ganz unwichtiges Spiel, obwohl die Saison ja noch jung, die Punkterunde noch lang ist.

„Wir wollen unseren positiven Trend fortsetzen“, sagt Damir Alihodzic. Der Spielertrainer des Gastgebers zieht zum Beispiel auch aus der Niederlage beim Tabellenführer ein optimistisch stimmendes Resümee. „Wir haben gegen Brochenzell gut mitgehalten“, lobt er seine Mannschaft und nur durch – aus seiner Sicht – „ungerechte Strafstöße“ 1:2 verloren. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen. Man habe gesehen, so Alihodzic, dass es in den vergangenen drei oder vier Partien „definitiv besser werde“ beim FC Friedrichshafen. Dieser Aufschwung kommt nicht ganz von ungefähr. Nach dem sehr glücklichen Klassenerhalt vergangene Saison wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Alihodzic: „Da muss ich die Leute um die Mannschaft herum loben.“ Mit den beiden ehemaligen Kehler Spielern Armin Selak und Pietro Montano etwa wurde das Team schlagkräftig verstärkt. Dazu kommt mit Felix Hirsch ein Pausierer zurück, der „zentral viel bewirken kann“. Entsprechend groß denn auch die Zuversicht bei Alihodzic und seiner Crew, dass der „Weg weg vom Tabellenkeller“ gelingt, die Hausaufgaben „Heimsiege“ auch am Sonntag erledigt werden.

Einfach wird das nicht, da ist sich der Friedrichshafener Spielertrainer sicher. Trotz des Aufwärtstrends. „Oberteuringen wird uns alles abverlangen“, warnt Alihodzic seine Spieler vor Überheblichkeit. Der Gast müsse „ernst genommen“ werden, trotz der wenig erfolgreichen Ergebnisse. Die Elf von Furat Yenidogan steht vor allem auch aus einem Grund auf dem vorletzten Platz. „Wir müssen die jungen Spieler inte-grieren“, erklärt der SVO-Trainer. Es sei deshalb nicht verwunderlich, dass die Ergebnisse „noch nicht stimmen“. Yenidogan lässt aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass dafür hart gearbeitet werde – und sieht das im Spiel gegen den Tabellenzweiten bestätigt. Lindau habe nur 1:0 gewonnen, in einer Partie, in „der SV Oberteuringen Charakter“ gezeigt habe. „Kleine Schritte, keine Entwicklung von heute auf morgen“: Der Aufbau der neuen Mannschaft soll ja „nachhaltig“ sein. Und wenn die jungen Spieler am Sonntag den Rat ihres Trainers befolgen, trotz der prekären Situation „locker bleiben, die Vorgaben umsetzen“, dann werde es nicht nur Lob fürs gute Spiel, sondern auch Punkte geben. Furat Yenidogan weiß momentan nur noch nicht, wem er seine Ratschläge mit aufs Feld geben kann. Derzeit seien acht Spieler mit einem Magen-Darm-Infekt krank gemeldet.