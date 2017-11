Regionalsport See Ost Da war mehr drin für die TSG Ailingen

Der Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A spielt 2:2 gegen die SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz. VfB Friedrichshafen II verliert unglücklich mit 1:2 zu Hause gegen den TSV Neukirch.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSG Ailingen – SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz 2:2 (2:1). – Tore: 1:0 (3.) Willauer, 1:1 (21.) Grünenberg, 2:1 (44.) Rutkowski, 2:2 (78.) Glaser. – Schiedsrichter: Leuter. – Zuschauer: 120.

„Bei den Bedingungen und bei dem, was alle 25 oder 26 Spieler abgeliefert haben“, fasste Steve Reger die Partie zusammen, „habe ich meinem Kollegen Thomas Kirsten gesagt, dass das Remis okay ist.“ Zufrieden aber ist der Ailinger Trainer mit dem Resultat nicht. „Von den Chancen her gesehen“, verdeutlicht er seine Meinung, habe die TSG „die Überzahl“ gehabt. „Wir hätten mehr daraus machen können“, ärgert er sich über die verpasste Chance, bei so vielen Spielausfällen am Sonntag einen gewichtigen Schritt nach vorn zu machen. Diese Chance wurde nicht genutzt, das Wetter spielte einen gewichtigen Part. Bis zur Pause hätte es 3:1 stehen können. Das 2:0 aber wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Und nach dem Wechsel fuhr der Sturm über den Kunst-rasen, unterbrach für 15 Minuten die Partie und das Ailinger Spiel. Hege bekam auch danach „kaum einen Fuß auf den Boden“, das 3:1 fiel aber auch nicht. Weil, zum Beispiel, eine arglistige Böe dem frei einschussbereiten Rutkowski den Ball einfach wegpustete. Und so fiel „aus dem Nichts“ nach einem Eckball noch das 2:2, mit dem sich Reger nach dem Schlusspfiff mit einem heißen Getränk anzufreunden versucht hat.

SV Friedrichshafen – VfL Brochenzell 0:8 (0:6). – Tore: 0:1 (5.) Pfister, 0:2 (14.) Schlecker (Eigentor), 0:3 (34.) Meschenmoser, 0:4 (38.) Baumann (Strafstoß), 0:5 (44.) Hirscher, 0:6 (45.+1) Hirscher, 0:7 (57.) Baumann, 0:8 (88.) Hirscher. – Schiedsrichter: Walter. – Gelb-Rot: (52. SC). – Zuschauer: 80.

Dass Hakan Sumnulu gegen einen der Topfavoriten keinen Sieg erwartet hatte, ist klar. Aber der Coach des SC ist dennoch ein wenig enttäuscht. „Nach der zuletzt guten Leistung“, sagt er, hätte er schon etwas mehr erwartet. Aber weil eben im Vergleich zur vergangenen Woche wieder „zwei, drei Leute“ gefehlt hatten, war nicht mehr drin. „Das merkt man eben bei uns sofort.“ Dass der VfL zurecht auch in dieser Höhe gewann, steht für Sumnulu außer Frage. „Brochenzell war in allen Belangen überlegen“, applaudiert er seinem Kontrahenten. Läuferisch und spielerisch habe der SCF nicht mithalten können. Und weil die Partie schon zur Pause entschieden war, Brochenzell deshalb einen Gang zurückschaltete, Sumnulu mit einer deftigen Kopfwäsche seine Mannen noch einmal angespornt hatte, blieb die Niederlage gerade noch im erträglichen Rahmen. Sie hätte abgemildert werden können, hätte der SC seine wenigen Chancen genutzt. Aber der Ehrentreffer blieb ihm versagt. Der Strafstoß klatschte an den Torpfosten.

SG Fischbach-Schnetzenhausen – SV Oberteuringen 3:3 (2:3). – Tore: 0:1 (29.) Grajuevic, 1:1 (33.) Stibi (Eigentor), 1:2 (37.) Grajuevic, 1:3 (40.) Grajuevic, 2:3 (45.) Waldvogel, 3:3 (52.) Ritter. – Schiedsrichter: Demirdal. – ZS: 70.

Weil die Gastgeber „ihre Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit nicht nutzten“, vor dem Wechsel „einfach schlecht gespielt“ hatten, musste Andreas Zimmer schon wieder ein Unentschieden kommentieren. Der Abteilungsleiter der SG Fischbach-Schnetzenhausen tat das mit nicht gerade freudigem Herzen. Die „Remiskönige“ (Zimmer) hätten sich diese Punkteteilung selbst zuzuschreiben, sagt Zimmer. Zwar habe seine Mannschaft den Rückstand, ein wenig glücklich, gleich egalisiert. Aber dann innerhalb von drei Minuten einen eigentlich schon vorentscheidenden Rückstand eingefangen. „Gottseidank ist uns noch vor der Pause der Anschlusstreffer gelungen.“ So steigerten sich die Platzherren nach der Pause gewaltig, Oberteuringen hatte aus der Demission von Trainer Furat Yenidogan (noch) nicht die befreienden Kräfte ziehen können. Wären sich die Fußballer aus Friedrichshafen und Fischbach „nicht selbst in Wege gestanden“ (Zimmer), hätte die Partie zugunsten der SG enden müssen. „Wir hatten einige gute Chancen, nutzten sie aber nicht. Das ist unser derzeitiges Problem“, so Zimmer. Deshalb musste er unterm Strich mit dem Punkt zufrieden sein, „wir waren schließlich 1:3 zurück“, auch wenn der keiner Mannschaft so wirklich weiterhilft im Kampf um den Klassenerhalt.

VfB Friedrichshafen II – TSV Neukirch 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 (30.) I. Tuncay, 1:1 (56.) Sauter, 1:2 (90.) Sauter. – Schiedsrichter: Böhler. – Rot: Özlen (45., VfB II, Foulspiel).

Mit ein bisschen Glück hätte der VfB II die Partie gewinnen können. An spielerischen Defiziten jedenfalls hat es nicht gelegen. „Wir treffen einfach das Tor nicht“, begründet Alexander Heumann, Sportlicher Leiter VfB und Vertreter von Wolfgang Fluhr, „wir sind vor dem Tor nicht kaltschnäuzig genug.“ Deshalb stand es zur Pause statt 3:0 eben nur 1:0, und die glatte Rote Karte für Özlen sei „zu hart“ gewesen. Aber auch zu zehnt war der VfB „mehr als ebenbürtig“. Ein Sonntagsschuss, „aus drei Chancen macht Neukirch zwei Tore“, und das 1:2 nach „zu zögerlicher Verteidigung“ in der Schlussminute besiegeln eine bittere und unnötige Niederlage.

SV Achberg – SpVgg Lindau 3:0 (1:0). – Tore: 1_0 (12.) Goldbrunner, 2:0 (52.) Bosio, 3:0 (54.) Pfersich. – Schiedsrichter: Filiz. – Gelb-Rot: Greco (68., SpVgg, wiederholtes Foulspiel). – ZS: 170.

„Siege im Derby machen doppelt Spaß“, sagt Kevin Bosio, Abeiltungsleiter des SV Achberg, zum 3:0 über den Ligarivalen. Lindau hat sich diese Saison sehr verstärkt, galt lange als einer der Topfavoriten. Und gegen solch eine Mannschaft „wird natürlich mit besonderer Motivation“ gespielt. Dabei übersieht Bosio nicht, dass bis zum 1:0 durch Goldbrunner „die Partie ausgeglichen“ war, das 1:0 „nicht unbedingt“ habe fallen müssen. Tat es aber, die anderen Chancen wurden nicht genutzt. Es sei auf beiden Seiten keine einhundert prozentige dabei gewesen. Nach dem Wechsel spielten die immer schlechter werdenden Platzverhältnisse den Gastgebern eher in die Karten als den Gästen. Und als Bosio den Freistoß zum 2:0, nur wenig später Pfersich, neben Goldbrunner der zweite Topstürmer im Team, das 3:0 gemacht hatten, war das Spiel gelaufen. Auch deshalb, weil es die Lindauer Individualkünstler nicht so richtig geschafft hätten, auf Kampfmodus gegen einen kompakte Achberger Mannschaft (Bosio: „Das Team ist wichtig“) echt in Bedrängnis zu bringen. Zumal die Gäste in der Endphase nur noch zu zehnt waren.