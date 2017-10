Regionalsport See Ost Da war mehr drin für die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Friedrichshafen-Fischbach unterliegt in der Handball-Landesliga beim TV Altenstadt mit 20:22. Zur Halbzeit noch mit 15:13 geführt.

Handball-Landesliga: TV Altenstadt – HSG Friedrichshafen-Fischbach 22:20 (13:15). – (lst) Die HSG hat mögliche Punkte in Altenstadt liegen lassen, trotz einer Halbzeitführung. Überschattet wurde das Spiel von den Verletzungen von Torhüter David Pietsch und Jacob Schicketanz.

Die Mannschaften starteten ausgeglichen in die Partie. Wurde ein Tor erzielt, wusste der Gegner dies stets zu beantworten. Denis Turnadzic brachte seine HSG erstmals in Führung (6:5; 12. Minute). Ab diesem Zeitpunkt präsentierten sich die Gäste einen Hauch besser als die Gastgeber, gingen vor allem in der Abwehr engagiert zu Werke. Der Lohn ihrer Anstrungenen war eine knappe Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste vom Bodensee den deutlich besseren Start in die Begegnung. Die Abwehr arbeitete aggressiv, im Angriff wurden Chancen herausgespielt, die die HSG-Spieler dann auch zu nutzen wussten. Innerhalb weniger Minuten setzten sich die Friedrichshafener auf einen Vorsprung von fünf Toren ab (18:13; 38.). Doch dann riss der Faden im Häfler Angriffsspiel. „Zu wenig Druck und zu wenig Torgefahr“, beschreibt der HSG-Coach Stephan Kummer diese Phase. Zwar ackerte die Abwehr, machte den Gastgebern das Leben schwer, doch der Ball wollte nicht im gegnerischen Gehäuse untergebracht werden. Eine Würfe scheiterten am TV-Keeper, andere gingen am Tor vorbei. Trotz Unterzahl holte Altenstadt auf, verkürzte den Rückstand, ehe es, zur Freude des Publikums, die Führung erzielte (19:18; 54.). Nach einer Auszeit erlöste Tim Nothelfer seine Mannschaft mit seinem Tor. Altenstadt wollte sich jedoch für seine Aufholjagd belohnen, ging wenige Sekunden später erneut in Führung. Martin Westerholt hielt 30 Sekunden vor Schluss die Hoffnung der Friedrichshafener am Leben (20:21). Angefeuert durch das lautstarke Publikum ließ Altenstadt keinen Fehler mehr zu, sorgte mit der Schlusssirene für den Endstand.

Nach dieser bitteren Niederlage gilt es, sich am Wochenende für die gute Leistung zu belohnen. Da steht das Heimspiel gegen HT Uhingen-Holzhausen auf dem Plan.

HSG FN-Fischbach: Göser, Pietsch (Tor); Kotnik (5), Nothelfer (4), Turnadzic (3/1), Dohrn (3), Pentzlin (2), Weisterholt (1), Witzemann (1), Weisner (1), Schicketanz.