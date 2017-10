r Da wäre mehr drin gewesen für den VfB Friedrichshafen

Der VfB Friedrichshafen verliert am Wochenende gleich zweimal mit 3:4 in der 2. Badminton-Bundesliga. Am Samstag zu Hause gegen Schorndorf, am Sonntag beim TSV Neubiberg/Ottobrunn.

2. Badminton-Bundesliga: VfB Friedrichshafen – SG Schorndorf 3:4. – Den Anfang machte das 1. Herrendoppel und das Damendoppel des VfB Friedrichshafen, Der auf seine Nummer 1, Philipp Discher, verzichten musste. Hagemeister/Bühler erwischten einen guten Start und gewannen den ersten Satz gegen Kramer/Wahl. Die beiden nachfolgenden Durchgänge aber mussten sie den Gästen aus der Daimlerstadt überlassen. Die Friedrichshafener aber kämpften sich zurück, gewannen den vierten Satz. Den entscheidenden fünften Satz verloren Hagemeister/Arenz mit 6:11. Parallel dazu lief das Damendoppel. Schumacher/Matt gewannen das Match in vier Sätzen und glichen zum 1:1-Zwischenstand aus. Weiter ging es mit dem 2. Herrendoppel. Dieses wurde von Arenz/Baier in beeindruckender Manier glatt in drei Sätzen gewonnen. Damit führte der VfB 2:1, und es sollte nun erstmal so positiv weitergehen. Stefanie Matt besiegte im Dameneinzel Annette Grohmann in vier Sätzen. Damit hatten die Friedrichshafener schon mal einen Mannschaftspunkt sicher, allerdings liebäugelten sie noch mit einem vierten Spielgewinn. Björn Hagemeister zeigte im 1. Herreneinzel gegen David Kramer eine starke Leistung, gewann den dritten Satz. Am Ende musste er die Konstanz von David Kramer anerkennen und sich in vier Sätzen geschlagen geben. Ähnlich erging es Andreas Bühler im 2. Herreneinzel. Die ersten beiden Sätze gingen an die SG Schorndorf. den dritten gewann Bühler gewinnen, Satz vier und der Punkt gingen wieder an den Gegner. Vor dem abschließenden Mixed stand es nun 3:3 und es entwickelte sich ein richtiges Herzschlagfinale. Den ersten Durchgang gewannen Arenz/Schumacher. Wahl/ Wagner holten sich den zweiten, im dritten Satz hatten Arenz/Schumacher wieder die Nase vorn, den vierten Satz verlor das VfB-Duo in der Verlängerung, und der alles entscheidende fünfte Satz ging denkbar knapp mit 11:9 an Wahl/Wagner zum 4:3 für die Gäste im Baden-Württemberg-Derby.

TSV Neubiberg/Ottobrunn – VfB Friedrichshafen 4:3. – Die Münchner hatten ihr Spiel am Samstag gegen Dillingen mit 4:3 gewonnen. Es entwickelte sich ein spannendes Duell, das absolut nichts für schwache Nerven war. Der Start verlief fast wie erwartet. Das 1. Herrendoppel, Hagemeister/Bühler gewann nach sehr guter Leistung in vier Sätzen. Das Damen-Duo Schumacher/Matt fanden nie richtig in ihre Partie. Sie mussten die Spielstärke ihrer Gegnerinnen an diesem Tag anerkennen. Im 2. Herrendoppel erwischten Arenz/Baier einen perfekten Start. Nach gewonnenem ersten Satz mussten sie sich dennoch in vier Sätzen geschlagen geben. Parallel dazu begann Stefanie Matt mit ihrem Dameneinzel. Sie zeigte eine starke Leistung und schlug Kathrin Hoffmann in vier Sätzen. Sowohl das 1. als auch das 2. Herreneinzel gingen über die volle Distanz. Björn Hagemeister unterlag Lukas Böhnisch im fünften Satz mit 9:11, Andreas Bühler konnte nach einer 2:0-Satzführung den Sack nicht zumachen und verlor den entscheidenden Satz mit 8:11. Damit war klar: MIt einem Sieg im abschließenden Mixed konnte wenigstens noch einen Punkt mit an den See genommen werden. Arenz/Schumacher waren von Beginn an hoch konzentriert, entschieden die beiden ersten Durchgänge für sich. Der dritte Satz ging an Hauber/Schnurrer. Die Friedrichshafener zeigten sich davon wenig beeindruckt und gewaonnen den vierten Satz. Die Erleichterung war groß, wenigstens noch einen Punkt gewonnen zu haben. Alle Friedrichshafener waren sich aber sicher: „Da wäre mehr drin gewesen!“

Nun heißt es: die Partie schnell abhaken. Der VfB empfängt am Sonntag den SV Fischbach. Spielbeginn ist in der VfB-Sporthalle um 13 Uhr.