Regionalsport See Ost Christian Wucherer: "Wir kriegen das gewuppt"

Der VfB Friedrichshafen trifft am Freitagabend auf den TSV Berg. Der Fußball-Landesligist muss gewinnen, will er den Anschluss an die Ligaspitze nicht abreißen lassen.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – TSV Berg (heute, 19 Uhr, Zeppelinstadion). – Die Fragen sind Christian Wucherer bestens bekannt – der Mannschaft des VfB Friedrichshafen und ihren Fans ebenso: So richtig fett gezündet hat die blau-weiße Landesligarakete noch nicht. Spielerisch auf Augenhöhe mit jedem Gegner in der Liga, "stolpere" der VfB eben auch immer wieder. "Wir haben schon ein paar Punkte liegen lassen", kritisiert der Friedrichshafener Coach. Zuletzt beim SV Oberzell. "Wir waren aus meiner Sicht spielerisch das klar bessere Team", sagt Wucherer, aber die drei Punkte sind beim 0:2 an den Gastgeber gegangen.

Nach sechs Spieltage schrillen aber die Alarmglocken nicht beim derzeitigen Tabellenachten. Dicht gedrängt präsentiert sich noch immer die Liga. Der Abstand zu den Topteams noch immer aufholbar klein. "Geduld haben", ist deshalb kein schlechter Rat des Trainers an sich und seine Mannschaft. Und auch an die Fans. Für Panik gebe es schon gar keinen Grund, beruhigt Wucherer. "Wir kriegen das gewuppt."

Auch gegen einen der Topfavoriten in dieser Saison, den Ex-Verbandsligisten TSV Berg? Warum nicht. Dies werde zwar das bislang "schwerste Spiel" in der noch jungen Saison. Aber Wucherer weiß um die Stärke seiner Mannschaft. "Für ein Tor sind wir immer gut." Berg übrigens habe auch schon Federn lassen müssen. Vor dem Favoriten in Ehrfurcht zu erstarren, dafür gibt es keinen Grund.

Vorausgesetzt, der VfB Friedrichshafen, der muss noch bis 1. Oktober auf seinen Torjäger Daniel Di Leo (gesperrt wegen einer Roten Karte) verzichten, stellt jene Schwächen ab, die ihn das eine oder andere Pünktchen gekostet haben. "Wir verlieren zu schnell den Ball", hat der Mann an der Seitenlinie erkannt. Und vermisst umso mehr einen wie Di Leo, der den Ball halten kann. "Das darf nicht passieren." Schon gar nicht gegen Berg. Weil die Mannschaft von Oliver Ofentausek "gespickt ist mit sehr, sehr guten Einzelspielern". Allen voran Sabrin Sburlea. Der Neuzugang vom rumänischen Zweitligisten FC Brasov (ein Länderspiel) habe mit "Steaua Bukarest in der Qualifikation zur Champions League gespielt", auf jugendliche Schnitzer warte so ein Spieler doch.

Damit das heute Abend wirklich im Sinne des VfB Friedrichshafen "wuppt", muss der Gastgeber nicht nur eine aufmerksamere Viererkette in die Waagschale werfen. "Wir werden im Vergleich zu anderen Duellen drei oder vier Chancen weniger bekommen", sieht Wucherer die Aufgabe realistisch. Ein treffsicherer Sturm deshalb ratsam, wenngleich er vor allem "die Null stehen sehen" will. Gelingt das seiner jungen Mannschaft, dann muss sich Christian Wucherer nicht fragen, zu welcher Sorte er und sein Team in nächster Zukunft gehören werden. "So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen", weiß der Friedrichshafener Trainer. Als "Weizen" blieben keine Fragen mehr.