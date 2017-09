Regionalsport See Ost Christian Wucherer: Nicht "auf die Schnauze" fallen

Der VfB Friedrichshafen spielt am Freitagabend beim SV Weingarten. Nach dem 5:1 über den TSV Berg will der Fußball-Landesligist eine Serie starten.

Fußball-Landesliga: SV Weingarten – VfB Friedrichshafen (heute, 19 Uhr, Lindenhofstadion). – Freitags ist derzeit Derbytime beim VfB Friedrichshafen. Nachden Partien gegen den SV Oberzell und den TSV Berg spielt der Tabellensechste heute Abend in Weingarten um die drei Punkte. Vor allem vergangene Woche im Zeppelinstadion war „Feuer in der Mannschaft“, blickt Christian Wucher gerne und mit Stolz auf das Spiel zurück. „Hätte nichts dagegen“, sagt der Friedrichshafener Trainer, „wenn wir das Woche für Woche fortsetzen könnten.“

Nur: Die „Crux“ – nicht nur diese Saison – der Friedrichshafener Fußballer sei „die Konstanz“. Der Beleg für seine Meinung: Der „Nackenschlag in Oberzell“ habe gesessen, gegen den Verbandsligaabstieger spielten die Blau-Weißen nicht nur „hervorragend wie in Oberzell“, sie traten auch „leidenschaftlich“ auf – und vor allem mit „viel Effektivität“. Eigenschaften, die seine Akteure bedauerlicherweise eben nicht regelmäßig auf dem Spielfeld böten. Dafür stimmt Christian Wucherer optimistisch, dass sich die junge Mannschaft vom frühen Rückstand gegen den ehemaligen Verbandsligisten nicht hatte verunsichern lassen. Im Gegenteil. Und so für einen richtigen Paukenschlag mit dem 5:1-Erfolg gesorgt hatte. Mit Folgen.

Nicht nur die drei nicht eingeplanten Punkte werden positiv gesehen. Viel wichtiger sei, was der Kantersieg im Kopf der VfB-Fußballer bewirkt habe. „Die jungen Spieler haben gesehen, dass sie auch gegen solch starke Konkurrenz erfolgreich sein können“, erklärt Wucherer, der in den Trainingseinheiten unter der Woche aber schon das eine oder andere Mal auf die Euphoriebremse hat treten müssen.

Das 5:1 könnte zur Initialzündung geworden sein, hofft Wucher, der mit Giovanni Rizzo, dem ehemaligen FC-Coach, seit Dienstag einen Ko-Trainer zur Seite hat. Dazu muss aber heute in Weingarten ähnlich „viel Bereitschaft und Einsatz, so wie gegen Berg“ in die Waagschale geworfen werden. Aber das wird eine andere Herausforderung für den VfB. Während Berg aufgrund der individuellen Spielerqualität mit einer 3er-Kette spielte, Friedrichshafen die Räume auf den Außen gewinnbringend genutzt hatte, stehe Weingarten tiefer, sagt der Coach. Vor allem eines müssten seine Mannen unterbinden: den Spitzen Martin Bleile und David Stellmacher Raum für ihre pfeilschnellen Konter eröffnen. „Wir müssen sie am Laufen hindern“, verlangt Wucherer frühes Pressing, „hinten sattelfest stehen, vorn haben wir ja diese Saison bewiesen, dass wir gute Qualität haben“. Gelingt das, hat der VfB Friedrichshafen die Grundlagen geschaffen, zum einen nach dem 5:1-Triumph über Berg nicht „jäh auf die Schnauze zu fallen“ und zum anderen „eine Serie ins Laufen“ zu bringen.