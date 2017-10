Regionalsport See Ost Brochenzell gewinnt Spitzenspiel gegen Eriskirch

Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 siegt 2:1. SGM Fischbach-Schnetzenhausen knöpft dem VfB Friedrichshafen II einen Punkt ab beim 1:1.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: VfL Brochenzell – TSV Eriskirch 2:1 (1:1). – Tore: 0:1 (6.), 1:1 (17.) Erdem, 2:1 (75.) Erdem. – Schiedsrichter: M. Kempter. – Zuschauer: 200.

„Wir sind absolut zufrieden“, fasst Rolf Weiland im Namen seines Kollegen Ralf Bühler und der Mannschaft neunzig Minuten zusammen, in denen beide Klubs gezeigt hatten, dass sie Fußballspielen können. „Eriskirch hat eine gute Mannschaft“, lobt Weiland den Tabellendritten. Das fällt naturgemäß leichter, wenn die eigene Elf einen guten Gegner besiegt hat. „Wir hatten in der ersten Hälfte richtig gut gespielt“, erzählt der VfL-Coach. Und dann den Gästen das erste Tor quasi geschenkt. Der schnell ausgeführte Freistoß landete in Eriskircher Füßen. Und die fackelten nicht lange. Brochenzell ließ sich nicht verunsichern, „reagierte gut und schnell über die Außen“ und wurde mit dem berechtigen Strafstoß zum 1:1 belohnt. „Das Spiel über die Außen“ sei dem VfL aber nach dem Wechsel nicht mehr so gut gelungen, sagt Weiland, obwohl Eriskirch Räume angeboten habe. „Wir sind angelaufen, angelaufen, angelaufen“, schildert Weiland die Phase, in der es Eriskirch mit „langen Bällen“ probiert habe. Jakub Erdem erlöste seinen Coach mit dem 2:1, den Ball habe er „richtig gut erwischt“. Eriskirch warf danach alles nach vor, aber ohne sich dafür zu belohnen.

SGM Fischbach-Schnetzenhausen – VfB Friedrichshafen II 1:1 (1:1). – Tore: 1:0 (1.) Mayer, 1:1 (45.) Senkbeil. – Schiedsrichter: Schuler. – Zuschauer: 40.

Andras Zimmer sagt: „Wir sind glücklich über den Punkt“, denn der VfB II sei die bessere Mannschaft gewesen, habe es aber versäumt, aus seinen Chancen mehr zu machen. In einer Partie, in der die Gastgeber ein rekordverdächtig schnelles Tor schossen. Nach „45 Sekunden“ (Zimmer) hatte Mayer getroffen, den Optimismus der SGM-Spieler auf Zählbares bestärkt. Danach sei der VfB aber immer besser in die Partie gekommen, habe aber „zum Glück“ nicht getroffen. Seine Elf aber auch nicht. Das 2:0 war möglich, der Fischbacher traf das leere Tor nicht. Dafür glich der VfB noch vor dem Wechsel durch einen 35-Meter-Schuss von Senkbeil aus. Nach dem Wechsel war das Momentum auf Friedrichshafener Seite, die Gastgeber brachten den letzten Pass nicht an den Mann. Weil sie aber „leidenschaftlich gekämpft, alles gegeben haben“, blieb es beim Remis gegen einen „besseren VfB II“.

FC Dostluk Friedrichshafen – TSG Ailingen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (15.) Altinkaynak (Strafstoß), 2:0 (84.) Altinkaynak. – Schiedsrichter: Brankmann. – Zuschauer: 150.

„Das war ein sehr schönes Spiel“, sagt Serkan Buz. Nicht nur deshalb, weil seine Mannschaft gewonnen hatte. „Ailingen hat mit einer sehr guten, sehr starken Mannschaft positiv überrascht“, lobt der Dostluk-Trainer. Das Duell habe den Zuschauern sehr viel Spaß gemacht. Der Ball sei gut gelaufen, Torchancen hätte es auf beiden Seiten nur wenige gegeben. Umso wichtiger aus seiner Sicht, dass der erfahrene Altinkaynak schon früh zum 1:0 traf. Der Strafstoß sei berechtig gewesen. Diszipliniert gegen nun öffnende Ailinger habe das „cleverere, erfahrenere“ Dostluk in der Defensive gestanden und nach ein paar großen Chancen das 2:0 gemacht. „Der Sieg ist verdient“, sagt Buz, „weil wir etwas besser waren und die besseren Chancen hatten.“

SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz – FC Friedrichshafen 4:1 (2:0). – Tore: 1:0 (16.) Glaser, 2:0 (21.) Kipping, 2:1 (70.) Selak, 3:1 (76.) Philipp (Strafstoß), 4:1 (85.) Grünenburg. – Schiedsrichter: Walter. – Zuschauer: 150.

Die Niederlage im Topspiel gegen Lindau ist verdaut. Thomas Kristen und seine Elf haben es „nach dem schönen Erlebnis vor 500 Fans“ mit enttäuschendem Resultat „absolut gut gemacht“. Eine „enge Kiste“, nicht zuletzt mit Hilfe der Gäste, klar gewonnen. Der FC Friedrichshafen habe sich verbessert gezeigt, durch das 1:2 von Selak die Partie wieder spannend gemacht. Dann aber musste Spielertrainer Damir Alihodzic nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz, der Torschütze zum 1:2 („Schiedsrichter angegangen“) sah Rot. Danach fiel mit dem Strafstoß das 3:1, in einer Phase der Partie, in der der FC „brutal gedrückt“ habe, drauf und dran war, die Partie zu drehen. Zu neunt jedoch war die Messe gelesen. „Wir hätten hinten hinaus noch mehrere Tore machen können“, war Thomas Kristen aber dennoch „absolut zufrieden“.

SV Oberteuringen – TSV Schlachters 0:3 (0:1). – Tore: 0:1 (4.) Schmid, 0:2 (49.) Hermann (Strafstoß), 0:3 ((85.) Hermann. – Schiedsrichter: Obermeyer (Bad Waldsee) „hat gut gepfiffen (Furat Yenidogan).

Dass Schlachters viel besser ist als das der momentane Tabellenplatz aussagt, ist Furat Yenidogan und seiner Mannschaft bekannt, hilft beim Aufarbeiten der deutlichen Niederlage nur bedingt weiter. Das „jugendliche Kopfkino“ sei nicht ganz schuldlos, meint der SVO-Trainer. Der musste schon früh dem 0:1 hinterher laufen, dazu sei gekommen, dass seine Elf „das Mittelfeld nicht im Griff“ gehabt habe. Unglücklich auch der Start in die zweite Hälfte, in der er und seine Spieler „sich noch etwas vorgenommen“ hätten. Bevor es es aber dazu kommen konnte, stand es 0:2. Da passt, dass der SVO-Torspieler den berechtigten Strafstoß erst gehalten, erst der Nachschuss gesessen habe. Zweimal kalt erwischt, war gegen das spielerisch starke Schlachters kein Kraut mehr gewachsen. Yenidogan: „Wir haben es nicht geschafft, nachzulegen.“

TSV Neukirch – SpVgg Lindau 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (19.) Schupp. – Schiedsrichter: Hillebrand. – Zuschauer: 200.

„Heute war bei uns einiges los“, sagt Bruno Müller. In der Tat, die Aktionen zum „Tag der Amateure“ wurden in Neukirch mit einem Sahnehäubchen verziert. „Mit dem Erfolg über die starken Lindauer hat sich der Kreis geschlossen“, freut sich der Neukicher Coach auch über die drei Punkte, die dem TSV natürlich gut tun. Die Platzherren hätten gut in die Partie gefunden, erzählt Müller, nach dem 1:0 es aber versäumt, aus weiteren guten Möglichkeiten ein beruhigenderes 2:0 zu machen. Ausgleichende Gerechtigkeit: Glück hatte Neukirch, als der Torpfosten ein Eigentor verhinderte. Und nach der Pause war klar, was kommen musste: Lindauer Angriffe, Druck aufs TSV-Tor. „Damit sind wir aber in der Abwehr gut zurecht gekommen“, sagt Müller. Große Chancen habe Lindau nicht gehabt. Und so stemmten sich die Gastgeber, verstärkt durch Rückkehrer, gegen den Ansturm, hätten „gut verteidigt, gekämpft, alles gegeben“ (Müller) und dann ausgiebig das 1:0 bejubelt.