Regionalsport See Ost Bodensee-Cup: Schlagstarke Kampfpaarungen

Für die Langenargener Boxer beginnt heute der Bodensee-Cup. Trainer Thomas Schuler erwartet starke Leistungen von seinem Team.

Boxen, Bodensee-Cup: Heute Abend steigt auch das Boxteam Langenargen in den dritten Bodensee-Cup ein. Bereits vor zwei Wochen fand die erste Begegnung zwischen dem LZ West und der Kampfgemeinschaft Ostschweiz statt. Diese endete mit 11:7 Punkten für die Vorarlberger.

Das Team von Thomas Schuler hat sich über Wochen hinweg auf diese Begegnung mit dem österreichischen Leistungszentrum vorbereitet und erwartet unter der Führung von Anton Schrott eine starke Mannschaft. „Für Toni und mich geht es hier nicht darum, den Cup wieder zu gewinnen. In erster Linie ist es uns wichtig, dass wir unsere Boxer einsetzen können und gute, starke Kämpfe zeigen“, lässt der Langenargener Vorsitzende und Trainer wissen. „Dieses Mal war ich relativ gelassen, ich hatte von Landestrainer Witali Tarassow und Nachwuchsressortleiter Jörg Schwiperich schon im Vorfeld Unterstützung bei der Besetzung zugesagt bekommen. Dazu kommt noch, dass Anton Schrott mir die Liste mit seinen Kämpfern gegeben hat und ich diese dann besetzen konnte.“

Für das Boxteam Langenargen werden die Brüder Mahmuti, Sascha Kiebler und Urim Vesely heute Abend in den Ring steigen. Dass Kushtrim Mahmuti bei den vergangenen Deutschen Meisterschaften unverletzt blieb, war für Trainer Schuler mehr als wichtig, denn neben den anderen heimischen Boxern durfte der Fünfte der Deutschen Meisterschaften natürlich beim Heimkampf nicht fehlen. „Unsere Fans kommen, um unsere Boxer im Ring zu sehen und da ist es wichtig, dass ich möglichst viele einsetzen kann. Leider hat es mit einem Frauenkampf nicht geklappt. In Österreich gibt es auch nicht übermäßig viele Boxerinnen und so konnte ich Toni, Melike Meddur, Nina Gessler und auch Jaqueline Brugger nicht besetzen.“

Trotzdem wird es an der Qualität der Kämpfe nicht mangeln. Kushtrim Mahmuti wird im Weltergewicht auf den österreichischen Vizemeister Mohammed Taher treffen. Hier wird das Langenargener Aushängeschild zeigen, was es an seinem Kampfstil noch verändern möchte. Sein älterer BruderShpejtim, der eine Gewichtsklasse weiter unten boxt, trifft auf Rasul Rasuli(VfB Friedrichshafen). Da beide Faustkämpfer eine ähnliche Bilanz haben, dürfte auch diese Begegnung interessant werden. Aus dem befreundeten Lindenberger Boxklub wird Nico Räder das Team Österreich verstärken und gegen Sascha Kiebler in den Ring steigen. Urim Vesely wird sich mit dem Schweizer Francesco Licchetta, der die österreichische Riege verstärkt, messen.

Dornbirns Trainer Schrott setzt im Schwergewicht auf Oluwaseun Hassan Salami, der mit nur 13 absolvierten Kämpfen als ein absolutes Ausnahmetalent gilt und bereits weit über die Grenzen Österreichs bekannt ist. Sein Gegenüber Lucian Kühne (MBC Ludwigsburg) musste sich dem Wiener schon einmal geschlagen geben und wird in der Langenargener Festhalle alles daran setzen, diese Niederlage zu egalisieren.

Erstmals wird am heutigen Abend Verbandsarzt Dr. Martin Jäger ab20 Uhr für die Gesundheit der Athleten zuständig sein. Dr. Ingo Exner, der sonst in Langenargen immer sehr gerne als Ringarzt im Einsatz ist, musste aus terminlichen Gründen absagen. Des Weiteren werden Kampfrichter-Obmann Klaus Kaibach aus Friedrichshafen und der Präsident des Baden-Württembergischen Boxverbandes Uwe Hamannn erwartet.

Für Schuler steht fest, dass der heutige Abend ein Boxabend mit zahlreichen guten Kämpfen sein werde, bei dem die Fangemeinde der Boxanhänger auf ihre Kosten kommen werde.