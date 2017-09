Regionalsport See Ost Bianca Metz ist Deutsche Doppelmeisterin der Gehörlosen

Regionalsport See Ost

Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen gewinnt Meisterschaft der Gehörlosen in Friedrichshafen. "Rad & Roll" in Ettenkirch war ein "voller Erfolg".

Radsport: (gsc) Ein Sieg von Lokalmatadorin Bianca Metz, viele begeisterte Teilnehmer und zufriedene Organisatoren: Die Premiere von „Rad & Roll“ in Ettenkirch ist gelungen.

Bei der Deutschen Radsportmeisterschaft der Gehörlosen hat Bianca Metz vom RSV Seerose Friedrichshafen sowohl das Einzelzeitfahren als auch das Straßenrennen für sich entscheiden können. Bei den Männern gewann Peter Hiltl vom GSV München. Anschließend wurde den Zuschauern auf der Strecke in Ettenkirch ein Speedkate- und ein Handbikerennen geboten.

Landrat Lothar Wölfle, der gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Köster die Siegerehrung der Deutschen Meisterschaft übernahm, dankte den Machern für die Organisation der Veranstaltung mit behinderten und nicht behinderten Sportlern. „Es ist in unserer Gesellschaft wichtig, nicht das Trennende, sondern das Verbindende in den Vordergrund zu stellen“, sagte Lothar Wölfle.

Zuvor hatten sich die beiden Politikvertreter eingehend über das Programm in der Ludwig-Roos-Halle informiert. Dazu gehörten zahlreiche Präsentationen im Radball, Kunstrad- und Einradfahren sowie eine Rhönradvorführung. Sportverbände und Selbsthilfegruppen informierten über ihre Arbeit und am Cool-&-Clean-Stand der Sportkreisjugend probierten Kinder und Jugendliche spezielle Rauschbrillen aus. Vor der Halle sorgten unter anderem die AOK mit einem Bewegungsparcours für Unterhaltung.

„Alles in allem war es eine sehr gelungene Veranstaltung, die noch mehr Besucher verdient gehabt hätte“, fand Sportkreis-Präsidentin Eveline Leber. Projektleiter Kurt Lippert von der Seerose war mehr als zufrieden. „Ich habe durchweg positives Feedback bekommen, die beteiligten Vereine sind sich einig, dass wir in irgendeiner Weise weitermachen wollen.“ Einer Wiederholung von „Rad & Roll“ steht also nichts im Wege.